張文案是城市壓力測試？沈伯洋指多數隨機殺人案都有強大動機「但此案沒有」…直言台北市「首都韌性低」：黑熊學院提供免費民防課程卻遭北市府打壓

台北市19日發生隨機攻擊案件，兇嫌張文持煙霧彈及汽油彈在台北車站多處縱火，並以長刀攻擊，爾後又到捷運中山站繼續犯案，本案包含張文在內，共造成4人死亡。對此，民進黨立委沈伯洋今（23日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，張文案件顯示台北市身為首都，但韌性低。他說，「整體防衛上的訓練，不是只有警察而已，包含區公所、鄰里長也都很重要，因為他們都是地方上，能夠馬上call到人的群體」。

張文畢業於國立虎尾科技大學資訊工程系，節目主持人周玉蔻提及，「他要找工作並不難，為什麼最後會失業那麼久，變成攻擊孤狼？」台灣永社理事長、高雄科大科法所教授羅承宗回應，「張文具體會變成這樣的情資還不夠，但或許是大家太沈迷網路，都不與人交往」。

羅承宗表示，若是多融入社會、與別人交流，就不會如此封閉、窩在小房間裡面逐漸走偏，很多孤狼都是這樣形成的。同時，沈伯洋也提醒，台北市身為首都，防衛韌性真的太低了。他也點出，



沈伯洋指出，以事故發生當下的反應來看，很多人都在討論當下無線電、監視器、AED（自動體外心臟電擊去顫器）等設備都是不足的。他也提到，很多國家其實都會在AED附近放置止血工具，「若危及發生當下，這些東西是隨手可得的，就能降低傷亡」。



此外，沈伯洋點出，現在比較奇怪的是，張文的犯案動機依舊不明。他說道，張文犯案至今已經好幾天，但就可查詢的資料來看，還是不能理解其動機。對此，沈伯洋提及，2017年在拉斯維加斯也曾發生隨機攻擊事件，兇嫌斯蒂芬・帕多克（Stephen Paddock）在一家飯店房間向飯店大樓下參加音樂節演唱會的人群開槍，造成58人死亡、800多人受傷。



沈伯洋表示，當時的調查報告也顯示， 帕多克為這場隨機槍擊事件做了許多事前準備，大家都在猜測其動機究竟是政治因素，還是其他，「結果從2017至今，動機仍然不明」。他指出， 帕多克這場槍擊事件，跟張文一樣，也是孤狼式犯案，「而且都是在對城市做壓力測試」。



沈伯洋說道，大多數隨機殺人案件，動機都很容易找到，包含日本秋葉原隨機殺人事件、捷運鄭捷案，都能找到一個十分強烈的動機，「但張文案發生至今，都找不到一個動機」。

而針對北市的城市韌性，沈伯洋表示，「整體防衛上的訓練，不是只有警察而已，包含區公所、鄰里長也都很重要，因為他們都是地方上，能夠馬上call到人的群體」。沈伯洋也透露，當初黑熊學院享免費提供民防課程，已經在跟區公所談了，區公所也都很樂意、很開心，「結果最後卻遭到北市府打壓、碰壁」。

