張文案發後 檢偵辦51件恐嚇、模仿案也有198件

台北捷運隨機攻擊案凶嫌張文去年12月19日在台北車站、中山商圈等地丟擲煙霧彈，並持刀隨機攻擊民眾，包含自己在內共造成4人死亡。台北地檢署今（15日）公布調查結果，指出該案為個人單獨策劃、犯案，案發後全台地檢署偵辦相關恐嚇案共51件，以及模仿預告暴力或散布假訊息案件合計198件，但均與張嫌無關。

北檢今日召開記者會，公布北捷隨機攻擊案調查結果，指出27歲張嫌當天先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈、丟擲煙霧彈並刺死阻止的余姓男子，隨後前往中山商圈繼續攻擊多名民眾，最後於商場頂樓墜樓身亡，共釀4死，張嫌涉殺人、殺人未遂、放火未遂、恐嚇公眾及持有管制刀械等罪嫌，但因已死亡，依法不起訴處分，法醫鑑定結果顯示，張嫌自商場頂樓墜落屬「輕生」，非逃脫行為。

北檢表示，案發後，台灣高檢署立即成立「督導應變小組」，並責成全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，專責處理涉及網路、大眾運輸系統及公共場所的恐嚇與危害安全案件，截至2026年1月14日止，全台共偵辦相關案件51件，包含被告48人，其中聲押21件、法院裁准羈押13人、已起訴11人，但均未發現與張嫌有關聯。

此外，北檢向法務部調查局及刑事警察局了解，自去年12月19日起至今年1月14日，全國因模仿張文案而出現的預告暴力、散布假訊息等網路貼文及留言案件共198件，也確認與張嫌無關，北檢認定，此案為張嫌個人長期籌備策劃的犯罪行為，並無其他組織或共犯參與。

