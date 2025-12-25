張文案發生第6天 全國查獲71起模仿言論2人收押 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

孤狼張文上周五在北捷及捷運中山站南西商圈丟擲煙霧彈、接著隨機殺人，網路也一連出現許多「模仿犯罪」的恐嚇文字。刑事局統計，自本案發生後至昨（24）日中午12時為止，全國共有71則模仿的恐嚇訊息，警方已查獲8名犯嫌到案，其中2人也由法院裁定羈押。

刑事局對此再次呼籲，凡藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力言論，均屬嚴重危害公共安全行為，警方將以最高強度蒐證、溯源、查緝，依法究辦，絕不姑息。

刑事局指出，社群平臺、匿名論壇與通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡；任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸犯相關刑責或行政罰。

為防止網路「模仿效應」擴散，刑事局已統籌全國各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵處。

警方強調，民眾除了不要恣意發布不實言論外，也不要轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應；另民眾如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即向警察機關報案。

