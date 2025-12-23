張文案省思 律師：事事歸責於「社會安全網沒接住凶手」是沒意義的

記者李鴻典／台北報導

男子張文犯下北市隨機攻擊案，撼動全台。陳怡凱律師在臉書粉專「一個律師的筆記本」發文直言，事事歸責於「社會安全網沒接住凶手」，這是沒有意義的。

陳怡凱律師說，世界上本來就有那種心中抱持莫名憎恨的人。即使沒遭受什麼特別的委屈，也照樣覺得自己被深深虧欠，進而恨旁人、恨社會、恨世界。

這不是有沒有人在中途伸手拉他一把的問題。實際上，幫助這種人有沒有效果非常難說，甚至還有可能：他會對於幫助者產生強烈的仇恨，反過來加害拉他一把的人。

陳怡凱律師表示，因為他覺得自己應該得到更多。要怎樣才算「接住」這些人？這些人是有辦法輕易被「接住」的嗎？

人心似海，深不可測。世界上本來就不存在可以擋住所有風險的社會安全網，就好像不是所有犯罪都有辦法透過死刑嚇阻。若是每逢事發，就反射性地歸責於「社會安全網沒接住」，這跟事事責怪「都是因為不用死刑」，其實差不了多少。

陳怡凱律師說，這兩種歸責模式一個偏左，一個偏右，但兩者其實都有各自的扭曲。

不良行為，請勿模仿！

