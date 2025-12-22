張文案警力反應遭質疑 張榮興：目標就是「3快」盼網民鼓勵警察

警政署長張榮興今日於立院內政委員會會前接受媒體聯訪。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 男子張文日前於捷運台北車站、中山站外發動隨機攻擊砍人案，造成 3 名民眾死亡、多人受傷。外界對於追捕員警無配槍，警力配置遭受質疑。對此，警政署長張榮興今（22）日強調，警力在任何狀況都必須達到「報案快、到場快、處置快」的目標，也希望網路上的網民都能鼓勵支持警察。

立法院內政委員會今日變更議程，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢，警政署長張榮興於會前接受媒體聯訪。

據報導，凶嫌張文在北市發動隨機攻擊，外界質疑追捕員警無配槍。轄區中山一派出所所長李欣鴻日前說明，現場 7 警中 3 人配槍，2 人剛下班仍馳援，另 2 人結束其他勤務趕到，均符合勤務規定。

台北市警察局中山分局中山一派出所昨（21）日下午召開記者會，所長李欣鴻出面說明，他更一度哽咽無法言語；他懇請民眾、社會大眾和新聞媒體多給警方一點鼓勵和支持，就算只是一句話，對警方都是很大的支持。

警政署長張榮興今日受訪時也強調，警察一定是保護我們民眾的安全，民眾的要求很高，他認為，在任何狀況下，警力一定要達到「報案快、到場快、處置快」的境界。除此之外，他也希望網路上的網民都能鼓勵支持警察。

