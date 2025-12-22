張文案警力反應遭質疑 警政署長：目標是「3快」

台北市 / 綜合報導

台北隨機攻擊事件，導致多人傷亡，警方也成為檢討對象，民進黨台北市議員簡舒培，就在臉書整理出犯案時間表，質疑張文犯案位置，就在警分局周邊，但是警網卻都沒有掌握，質疑快打部隊完全失靈，對此警政署長張榮興緩頰，在任何狀況下，警力一定要達到「報案快、到場快、處置快」的境界。

員警VS.民眾(12.19)說：「他在4樓，他說他有拿刀。」民眾驚慌躲避，但員警奮勇一路往前衝，員警(12.19)說：「人在哪裡，學姐，學姐，你注意安全。」 跑在最前頭的女警奮力狂奔，和身旁民眾急著下樓魚貫而出，方向完全相反警察逆向跑上樓。

員警圍捕第一視角畫面曝光，不過台北市議員簡舒培臉書發文，曝光張文目前調查結果，3點張文先在林森北路長安東路縱火，晚間五點回到租屋處縱火，緊接著5點23分來到北車M8M7，沿線投擲煙霧彈並持刀傷人，之後來到南京西路的旅館更換衣物，時間來到晚間6點半左右人潮尖峰時段，就來到中山商圈再度投擲煙霧彈持刀傷人。

民進黨北市議員簡書培認為，認為犯案軌跡都在警察局周邊警網都沒掌握，質疑快打部隊完全失靈，警政署長張榮興說：「我想警力，目前台北市的狀況，是比較充足，比較沒問題，在任何狀況一定是要達到，報案快，到場快，以及處置要快的境界。」

立委(國)賴士葆說：「我們中央政府都說，大家不要把這個事情政治化，民進黨政治人物就約束自己吧，警政是一條鞭的，(警力)雖然是(隸屬)台北市政府，但是它是受中央指揮。」

快打部隊全名快速打擊犯罪部隊，2005年成立，像是包含聚眾滋擾含5人以上或，持刀持械傷害案突發治安事故，視狀況行動像是執行公權力受不法分子侮辱，就會立即啟動，這回張文從縱火開始再到中山商圈，哪一段環節有疑慮檢討善後陸續啟動。

