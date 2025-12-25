張文案讓警備受抨擊 民眾赴警局送暖卡「謝謝守護」

在案發第七天，適逢耶誕佳節，社會各界紛紛以行動展現溫暖。（圖／東森新聞）





「張文案」隨機傷人事件發生後，警方執法一度面臨輿論壓力，然而在案發第七天，適逢耶誕佳節，社會各界紛紛以行動展現溫暖。不僅有民眾親自前往派出所為員警打氣，事發地中山商圈與台北車站M7出口，更湧現滿滿花海與卡片，悼念逝者並感謝英勇挺身而出的民眾。



事件發生後全台警方不敢鬆懈，加強捷運與街頭巡邏。儘管外界有批評聲浪，但仍有不少民眾看見警方的辛勞。一名女子特地帶著卡片走進派出所，向員警致謝：「這幾天在路上和捷運站看到警察，讓我們安心不少，請不要在意網路言論，永遠支持你們。」類似的暖心場景也出現在南台灣，有民眾在轉運站向值勤員警遞上小卡，感謝警察給予的安全感。

而在案發地中山商圈（南西誠品外）及台北車站M7出口，今日有不少民眾自發性前往獻花。現場的「祝福牆」上貼滿便利貼，寫著「願逝者安息、大家平安」、「謝謝每一位英雄」。一位身體不便的民眾特地前來致意，語帶哽咽表示：「看到無辜傷者或離世的生命，感到非常不捨。」



針對在北車M7出口英勇犧牲的余先生，現場花束更是堆積如山。有民眾感慨：「他的年紀與我父親相仿，很少看到如此勇敢的人。」甚至有花店老闆娘得知客人是要買花悼念，主動免費加送一束花表達心意。



在這充滿哀思的耶誕節，民眾透過自主獻花與文字送暖，期盼撫平傷痛，願每一個生命都能被世界溫柔以待。

