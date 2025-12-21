張文案追捕畫面曝光！警逆向衝百貨追捕「追到頂樓不制伏」 所長落淚還原真相：他們連槍都來不及領

中山一派出所所長李欣鴻說明當時警力裝備狀況，強調員警盡力救援。 （圖／翻攝畫面）

台北捷運與中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲男子張文行凶後闖入誠品生活南西店，最終自頂樓墜樓身亡，釀4死11傷。案發當下警方迅速趕赴現場，最新畫面顯示員警騎機車抵達後，逆向衝上手扶梯展開搜索，過程驚險緊急。

警方騎機車趕赴誠品南西現場，進入百貨後逆向衝上手扶梯追捕張文。 （圖／翻攝畫面）

從警方密錄器畫面可見，員警騎機車趕往誠品現場，途中從無線電得知張文持有利器，且已有民眾遭砍傷。現場百貨人潮騷動、民眾紛紛往出口逃離，警方不畏混亂，逆向衝上手扶梯試圖攔截嫌犯。嫌犯張文19日在台北市北捷及中山站外發動連續隨機攻擊事件，造成4死11傷震驚社會。

根據《ETtoday新聞雲》報導，張文於捷運台北車站M7出口B1通道縱火並投擲煙霧彈，持刀攻擊民眾後前往中山站外再度投彈並刺傷騎士，最後闖入誠品百貨。警方接獲通報後趕赴現場，穿越逃竄人群、沿手扶梯追查動向，但張文已至頂樓墜落身亡。事後有部分民眾質疑，警方既然已到頂樓，為何未使用配槍制服嫌犯，引發討論。

對此，中山第一派出所所長李欣鴻21日出面說明，指出有多位員警當時已下班，接獲警情後無暇領裝備便直接到場支援，「部分同仁無配槍、無防彈衣，仍第一時間衝現場保護民眾」。李欣鴻哽咽表示，事發後同仁情緒普遍低落，「大家真的盡力了，但還是發生遺憾」。他強調，現場混亂，沒人能即時掌握張文確切位置，「若當時嫌犯未墜樓而躲在天台伏擊，是否又有人會責難我們未等待支援？」

「我們不是第一次面對持刀案件，每次都用同樣勇氣去應對。」他呼籲社會多給第一線警察一些理解與鼓勵，「哪怕只是一句話，對我們而言也是很大的支持」。警方目前持續調查張文作案動機、人際關係、數位資料與是否有共犯，並針對勤務規範、裝備配置進行檢討，強化未來應變能力。

