張文案釀4死！他喊「這1類電影別拍了」掀2.6萬人論戰
生活中心／綜合報導
台北車站、捷運中山站附近，19日連續發生2起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷，事發至今，外界也不斷猜測張文的犯案動機，認為現今大眾觀看的「影視作品」也是影響現代人三觀的關鍵，就有人點名「這1類電影」，直喊「可以不要拍了嗎？」引發熱烈討論。
台北車站、捷運中山站附近，19日連續發生2起砍人慘劇。（圖／翻攝畫面）
1名急診科醫師在Threads發文，透露在看到台北車站、捷運中山站所發生的隨機砍人命案後，不禁讓他開始反思，「我只想拜託各方先進！《角頭》這種電影可以不要拍了嗎？！真的不覺得教壞未成年嗎？演員也不覺得嗎？」文章曝光後，立刻吸引超過2.6萬人按讚，不少人認同表示「還有《96分鐘》也是啊，在大眾運輸放炸彈…沒有想要引戰，但很難不聯想」、「終於有人說出來了…我真的很討厭那些美化黑道的電影…」、「最噁心的是，他們打著奉勸少年『歹路母湯走』結果在裡面英雄化黑幫人物」、「百分百贊成，爛片一集都沒看過」。
原PO喊話「《角頭》這種電影可以不要拍了嗎？」
不過，也有網友持不同看法，「這沒有直接關係吧，你怎麼不說是學校教育，或是家庭教育的哪個環節出現問題了」、「那應該蠻多熱門動畫或是電影，都不符合你可以拍的條件」、「會變壞的絕對不會區區只看了1部電影就能變壞的，要看也是看他的原生家庭」、「言下之意《海賊王》也應該停播」。
文章出爐後引發多方論戰。（圖／翻攝自 Threads）
原PO隨後在留言區補充「這種電影我個人不認為是藝文產業。請幫我舉例這系列電影有哪幾句深度的對白」，坦言有一些早期黑道的電影，不僅沒有過度的美化包裝，拍的非常真實，也充滿警世意義；至於有部分網友提及「電影分級一事」，他則回「電影分級有用嗎？網路上一堆載點、盜版片源，不要連自己都說服不了的東西還拿出來論述。電影、傳媒真的不會影響年輕人嗎？這種東西當然愈少愈好，不是嗎？」，感嘆「畢竟大家層次不同，沒什麼好聊的」。
網路上出現超過20則「模仿張文」恐怖留言。（圖／民視新聞網）
事實上，在張文犯案後，網路上出現超過20則「模仿張文」恐怖留言，警政署刑事警察局擔心會有更多模仿犯出現，表示為遏止此類言論擴散、降低潛在危害，已統合警察機關成立全國專案，針對散布恐嚇或宣稱將對不特定人實施攻擊的內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦的作為，從源頭防範風險，維護社會安全，並再次呼籲，面對可疑貼文或留言，民眾切勿轉傳或附和，也不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應，如民眾發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文、訊息，請保留相關畫面、連結與時間等資訊，並撥打110報案或向警察機關舉報。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
