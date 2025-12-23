張文案…狄鶯嘆「台灣怎麼了」錯都是這群人！網挖孫安佐黑歷史開酸

娛樂中心／巫旻璇報導

捷運台北車站及中山站一帶19日發生駭人的隨機攻擊事件，釀成4人死亡、11人受傷的慘劇，其中也包括事後墜樓身亡的嫌犯張文，消息曝光後震撼全台。對此，藝人狄鶯於昨（22日）在社群平台發聲，感嘆「台灣到底怎麼了」，並直言她認為問題根源在於政治人物，質疑犯下重大罪行的人卻無須面對死刑。





狄鶯在貼文中流露沉重心情，坦言整天關注相關新聞後，搖頭嘆「台灣到底怎麼了」。（圖／翻攝自狄鶯臉書）









警方調查指出，張文於19日晚間先後在台北車站與中山商圈投擲煙霧彈，隨後持刀對不特定民眾發動攻擊，犯案後一路逃至誠品南西6樓，最終墜樓身亡，整起事件造成包括嫌犯在內共4死11傷。目前警方仍持續蒐證，釐清其犯案動機，並確認是否還有其他人涉案。

狄鶯在貼文中流露沉重心情，坦言整天關注相關新聞後，搖頭直言「台灣到底怎麼了」，她感嘆台灣人向來純樸善良，不禁反問「我們究竟做錯了什麼？」對於近來社會上將矛頭指向警務人員的聲浪，她公開替第一線員警抱不平，呼籲外界停止指責，強調警察早已竭盡所能，不該成為制度問題下的代罪羔羊。

孫安佐過去頻頻登上社會版面。（圖／民視資料照）









談及治安問題的根本原因，狄鶯直言，若要說出心中實話，責任並不在基層執法人員，而是在政治人物身上。她憤怒指出，現行制度對於犯罪行為的懲處過於薄弱，「若要狄鶯說真心話，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑，無能為力的警務人員。竟然都是他們的錯，天理何在呀！」。





孫安佐2024年4月在泰國普吉島，脫序闖民宅。（圖／翻攝自ThairathTV ）









不過狄鶯的一席話，卻也讓網友想起，過去兒子孫安佐頻頻登上社會版面，留言反酸，「妳自己的兒子先管好！」、「你兒子在美國威脅要發動恐怖攻擊」、「先回頭看看您自家兒子吧」、「請把兒子管好才有資格評論政治」、「你兒子當初在美國不也是持有大量槍械及彈藥！」、「你兒子不是差點要幹大事??」。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

