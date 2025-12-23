張文案「當壞掉的人成為壞人」掀論戰 釋昭慧揭「2關鍵」駁！

社會中心／江姿儀報導



19日傍晚台北發生嚴重暴力事件，嫌犯張文先是在北捷台北車站丟煙霧彈製造混亂，並持刀攻擊民眾，隨後轉往人潮密集的中山商圈，再度丟擲煙霧彈並持長刀衝入人群揮砍，最終造成4死11傷。這起事件震撼社會，也使公共安全議題再度成為焦點，導演李洵（李又宗）以「當壞掉的人，成為了壞人」發文，認為要釐清犯案動機，了解「是為什麼讓他走向極端」。對此，法師釋昭慧昨（22日）提出不同看法，表示「壞人」未必是「壞掉的人」。

19日發生張文在北捷犯下隨機砍人案，造成4死11傷，不僅引發全民恐慌、不安，也促使社會再度檢討公共安全與制度問題。導演李洵（李又宗）20日在個人臉書發文，以日本2008年的秋葉原隨機殺人事件為例，凶嫌加藤智大因自幼在充滿羞辱與暴力的家庭環境中成長，成年後又在網路世界遭受嘲笑與排擠，長期孤立無援，最終才走向崩壞「當壞掉的人，成為了壞人」。因此，他認為應追查嫌犯張文的成長、處境與制度斷裂原因，釐清隨機暴力背後的因果，才能避免下一起悲劇重演，喊話「我們不只要抓到壞人，更要弄清楚，台灣到底是怎麼讓一個壞掉的人，慢慢變成壞人的。」。





對此，法師釋昭慧昨（22日）在臉書發文，指出「這種說法不無道理，但實在無法說服我，至少在本次北捷事件上！」。她進一步說明，她見過許多街友有一段「成為壞掉的人」的辛酸故事，但張文「還有旅館可住，還有餘財可以購買數量驚人的殺器」。相較之下，窮困流落街頭的街友沒有犯案，並未從「壞掉的人」成為「壞人」。

張文隨機砍人「當壞掉的人成為壞人」掀論戰 釋昭慧揭「2關鍵」駁：未必！

釋昭慧認為「壞掉的人」未必會成為「壞人」。（圖／民視新聞資料照）

法師釋昭慧表示，「壞掉的人」可能因為某些原因成為「壞人」，但「依然有許多『壞掉的人』寧願卑微、屈辱，苟活偷生，卻不忍心成為處心積慮殘害無辜的『壞人』。」。她強調，不少恐攻者與殺人犯並非所謂「壞掉的人」，有些甚至具備財力，能以金錢誘騙被害者，其犯罪行為固然有因果，卻未必是「壞掉的人」。





