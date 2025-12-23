張文案「AI辨識捷運乘客」引熱議 謝曜州：這些人會同意嗎

張文在北捷北車一帶首次發動恐攻，隨後還搭捷運轉移至中山站繼續行兇，北捷安全引發憂慮。（翻攝畫面）

張文隨機攻擊案震驚社會，網紅四叉貓指出，張文在虎尾科大資工系求學期間，曾進行「人臉辨識」研究，並獲得國科會4.8萬元補助。諷刺的是，張文案發生後也引發是否增加「AI監視器辨識功能」的討論，媒體人謝曜州質疑人權團體、民代會同意用AI辨識捷運乘客嗎？

謝曜州23日發文提到，台北市議會22日檢討張文攻擊事件，其中一位議員追問之下，才知道事發當時，捷警在台北車站內是沒有警察的，一位都沒有；同時有七支監視器沒有辦法回溯畫面。捷運公司表示，未來要增加AI監視器辨識功能。

國民黨台北市議員鍾沛君批評綠營議員刷存在感時，提到「倒是想問問這些民進黨議員朋友們，現在是不是又開始喜歡人臉辨識系統？」

謝曜州指出，事發當天有位女生，她回家後看自己拍的畫面，在看到新聞上張文的穿著，她驚訝害怕地發現，在她面前的男子、比對短褲口袋造型跟張文一模一樣，原來就是同一人，只是換掉外套、遮住臉。如果肉眼就看出特徵，AI應該會更快、更即時，張文或許就不會逃竄70幾分鐘。謝曜州質疑，「但人權團體、議員們會同意用AI辨識捷運所有乘客嗎？」

中天主播周寬展留言「人權跟安全永遠都是爭論的議題，記得20多年前時還在爭論街頭監視器侵犯人權，現在已經到處都是監視器了」。

網友表示「他們會說國民黨別想配合阿共」、「之前還批評大陸使用天網人臉辨識多麼不顧人權似的」、「苗頭不對，一定立馬反對」、「人權個毛，當初用監視器舉發交通違規也說侵犯人權，換個名詞叫科技執法就沒問題了」、「不只同不同意的問題，科技力恐怕跟不上需求，如果對岸可能做得到。萬一使用了科技，但人臉辨識技術本身很差，有嫌犯卻抓不到，臉丟得更大」、「台灣就愛保護壞人的人權」。

