張文極端個性曝！「故意酒駕」提早退役…還報警抓自己 妨害兵役不起訴

記者羅欣怡／桃園報導

鷹眼小組發現張文使用平板的影像後，以1秒30張定格方式，找到平板的密碼，破解平板的內容。（圖／翻攝畫面）

張文北捷、中山站商圈殺人案，檢方偵查終結，隨著張文身亡案件不起訴，但他成魔之路受到外界探討。台北地檢署昨（16日）召開記者會，表示，張文個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會人格，與家人疏遠，甚至為了「快速退役」，刻意酒駕報警抓自己，遭到軍方汰除。至於張文另因教育召集未到所涉嫌妨害兵役治罪條例，桃園地檢署也偵結，予以不起訴處分。

檢警約談張文的國中、高中、大學同學、軍中班長、保全同事等，發現張文個性相當內向、木訥、壓抑。再檢視其名下的臉書、Line、Discord等社群帳號，顯示張文社群參與程度有限，大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

廣告 廣告

檢方調查發現，張文為了提早退役故意酒駕，還「報警抓自己」。（圖／翻攝畫面）

檢警也約談張文的哥哥、父母，並調閱張文的手機通聯紀錄、檢視其平板電腦、手機的數位採證鑑識檔案資料，認為張文和家人關係疏離，尤其2021年6月自知名電子公司離職後，幾乎和家人斷聯。

張文的親友證稱，對張文的印象就是曾講過要殺人之類的話，也曾提過想在死前幹一票大的，因此可認張文長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立狀態。

檢方指出，張文曾參加空軍的志願役，但沒多久就認為自己個性不合，為了快速退役於是酒駕，甚至還「報警抓自己」，相當極端。

更多三立新聞網報導

柯文哲新竹督軍！談大新竹「布局2026」…會議獨缺高虹安

保全CPR救暈倒女師！她崩潰控：揉胸又伸舌 法官1原因判無罪

有錢就是任性！吊車大王參加競標 29.1萬搶「4個數字」認：真的好貴

45萬人受惠！「還沒出生」也能領5000元現金 請領資格、方法曝

