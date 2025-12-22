張文模仿效應擴散 桃園男「推測下次攻擊地點」遭聲押

即時中心／潘柏廷報導

桃園一名27歲男子張文，19日前往北捷北車及中山站周邊商圈隨機砍人釀3死，最終至誠品南西店頂樓墜樓輕生亡；現在出現不少在網路的恐嚇訊息，還揚言要車站等地發動攻擊，被外界認為是模仿凶嫌作為。其中，有一名林姓男子就在網路社群Threads貼文，內容則為推測下次可能發生攻擊事件的地點，被民眾向警方獲報後，警方今（22）日下午1時持許持拘票逮人，移送桃園地檢署偵辦後，檢察官向法院聲請羈押林男。

新北市政府警察局林口分局今日表示，警方於昨（21）日晚間接獲民眾報案，指稱在社群軟體 Threads 中發現疑似不當貼文，內容為推測下次可能發生攻擊事件的地點，恐引發社會不安。



對此，林口分局獲報後立即成立專案小組展開調查，經分析比對相關資料後確認貼文者為林姓男子，隨即報請檢察官指揮偵辦，並於今日下午1時許持檢察官核發之拘票上門逮人，全案依恐嚇公眾罪嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦並建請羈押。



林口分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。

最後，警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

