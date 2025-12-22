張文模仿效應蔓延！男喊炸小港機場遭逮 8年前「相同言論」曝

北市隨機攻擊模仿效應蔓延，網路上一夕間出現多起危害公眾安全的言論，還有男網友在臉書揚言要炸掉高雄小港機場，更不諱言說「張文、鄭捷都是我的人」。檢警立刻循線調查，逮到散播恐嚇言論的蘇姓男子，發現他8年前就曾因為出國玩不想回台，在臉書化名揚言炸小港機場。

男發文喊「炸小港機場+鳳山行動」 警方立即逮人

北市隨機攻擊案後，蘇男在個人臉書上聲稱張文、鄭捷都是他的人，「我還沒完成炸掉小港機場的任務，也該行動了」；隨後又說要改地點執行「鳳山行動」，稱下一個目標就是「鳳山新城」，甚至揚言跨年期間將有更大規模事件發生。

廣告 廣告

蘇男還稱張文、鄭捷是自己的人。圖／台視新聞

蘇男被發現曾排「祭品文雞排」 8年前也揚言嗆炸機場

對此，航警立刻著手偵辦，並在今（22）日逮到人，不過就有網友認出他是一個月前，因為颱風假祭品文預測失誤，去台大排雞排的民眾。另外一查判決書，還發現8年前蘇男就曾因為出國玩不想回台，在臉書化名揚言炸小港機場。如今社會發生重大事件，在這敏感時機又亂發言製造恐慌，自己說了什麼話，就要為此付出代價。

蘇男8年前曾為了不想回台，化名發文稱要在小港機場放炸彈。圖／台視新聞（資料畫面）

※犯罪行為，請勿模仿

高雄／簡宏修、陳淳禎、王超羣 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

攻擊案後「模仿訊息」暴增！網路查到近50則 律師提醒：最重判刑兩年

自稱張文同夥要在板南線發動恐攻 中年男被逮稱是「惡作劇」

黃明志獲釋後首談謝侑芯命案 悲嘆「已盡全力搶救」：畫面永留腦海