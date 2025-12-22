張文模仿效應蔓延 高雄男囂張喊犯案者都是我的人 密謀炸小港機場被逮

張文模仿效應蔓延，高雄男囂張喊犯案者都是我的人。資料照片

北捷張文隨機殺人案釀4死11傷慘劇，恐怖的模仿效應持續在全台發酵。高雄一名蘇姓男子日前在臉書貼文宣稱「犯案者都是我的人」，更密謀發起「鳳山行動」要炸掉高雄小港機場。航空警察局不敢大意，今（22日）循線拘提蘇男到案，全案移送高雄地檢署複訊中。小港機場已全面提高戒備，嚴防任何恐攻的可能性。

據悉，蘇姓男子21日在臉書公然轉貼張文犯案的新聞，並寫下令人不寒而慄的言論，聲稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」、「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」。他在文中更直指，原本打算執行炸掉小港機場的任務，但後來決定更改地點為「鳳山行動」，甚至挑釁表示內容會有所不同。

蘇男在社群平台上的言論極其猖狂，明確點出精確日期，宣稱「本來想說要在跨年夜幹大事... 改在 1/26 號一樣鳳山新城交給我」，並提到「繼北捷後，下一個目標就是鳳山新城」，暗示將有更大事件發生。

治安機關接獲情資後如臨大敵，立即交由航警局偵辦，迅速掌握蘇男身分並報請高雄地檢署指揮。儘管蘇男過去曾有恐嚇公眾安全的前科，檢警目前正全力釐清他究竟是單純跟風、精神狀況不佳，還是已經進入實際著手犯案的階段。

另外，日前有網友稱將於12月25日在高雄車站發動更大事件，蘇男也聲稱對方是他的人。檢警調查發現該IP來自越南，目前已請社群平台協助追查幕後主嫌。先前一名轉發該文的大學生已被橋頭地檢署以 5 萬元交保，檢警強調將秉持「依法從嚴、從速」原則，確保社會秩序不受威脅。

針對近期接連爆發的公眾安全威脅，高檢署檢察長張斗輝今日正式將此類案件定調為「反恐事件」。高檢署指示，全國各地檢署應由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官統一指揮偵辦，務必於第一時間啟動強制作為，以遏止模仿犯與恐懼情緒擴散。

