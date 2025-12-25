張文模仿犯？桃園平安夜驚魂 醉男持刀喊殺人又毀車

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

桃園楊梅27歲男子張文於北捷犯下「擲彈砍人」事件後，引發社會不安，昨（24）日晚間近7時，桃園內壢再傳驚魂，一名42歲林姓男子疑似酒後情緒失控，闖入當地店家高喊「我要殺人」，並持店內菜刀沿街揮舞，毀損汽車及機車各一輛，嚇壞路人。轄區警方獲報後立刻派遣優勢警力到場抓人，訊後依涉犯恐嚇等罪嫌移送地檢署偵辦。





中壢警分局內壢派出所於昨晚6時55分許獲報，成章一街與福德路口有人持刀，警網迅速於1分鐘內抵達，壓制後將持刀之林男逮捕帶回偵辦。

快新聞／張文模仿犯？桃園平安夜驚魂 醉男持刀喊殺人毀車

作案刀具。（圖／民視新聞翻攝）

據了解，林男疑似幾杯黃湯下肚不勝酒力，闖入忠孝路上的店家，高喊「我要殺人」等語，並拿著店家菜刀沿途毀損汽車及機車各一輛，隨後於成章一街與福德路口欲向一旁店家換西瓜刀時，店家機警收下菜刀，並拒絕再提供刀具，此時警網亦即時趕達，當場壓制意圖不軌的林男，並扣回1把菜刀，全案經警詢後，依涉犯《刑法》「恐嚇公眾罪」移送地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全之暴力行為，均秉持「積極、迅速」之精神，獲報後即時啟動警網迅速到場處置，確保民眾生命、身體及財產安全；也呼籲民眾如發現可疑或危險情事，務必第一時間通報警方，共同維護社會治安。警方將持續強化巡邏與快速應變機制，讓民眾安心生活、放心出門。

由於此事件在桃園地區引起不小恐慌，桃園市第一選區民進黨市議員黃瓊慧火速了解後也在網友「脆」（Threads）的相關貼文下方留言說明，「經了解，此為醉漢持刀沿途毀損車輛、騷擾店家的案件」，請民眾放心。













