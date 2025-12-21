張文模仿犯？網喊預告「北投站砍百人」 蔣萬安：3則IP來自境外

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

桃園一名27歲男子張文，19日於台北市犯下北車、中山連環隨機砍人事件，而凶嫌至誠品南西店墜樓輕生搶救不治，造成包含嫌犯共4人身亡、11位民眾受傷；豈料，現在網路竟有人在網路上揚言，要在聖誕節於高雄車站做大的，而又有人預告12月31日會在北投站砍100人，引起民眾恐慌。對此，台北市長蔣萬安今（21）日受訪則透露，目前已經查到3則對於北投恐嚇事件的IP來自境外。

蔣萬安今日上午召開1219事件緊急應變會議後，並向媒體外界說明會議內容；記者也問，有網友說在12月31日會在北投砍百人，這項情資是否有蒐集？

對此，蔣萬安指出，針對從昨天開始至今天陸續相關恐嚇訊息，包含網路及社群留言，他在第一時間就要求警察局即刻嚴加查辦，並且追溯源頭，目前已查到3則對於北投恐嚇事件的IP來自境外，「這部分我們也會持續加強相關區域維安，包含北投地區等人潮眾多的場域都會提高戒備」。

