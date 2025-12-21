張文模仿犯？網恐嚇稱「跨年北投砍100人」 蔣萬安曝：3則訊息皆境外IP

記者詹宜庭／台北報導

針對兇嫌張文在北捷、中山商圈隨機攻擊，網路竟出現恐嚇文，一名網友發文預告，「下一次12月31日，我會在北投砍死100人，不見不散」。台北市長蔣萬安今（21日）指出，跨年晚會將採取最高規格的維安部署，除特勤小組進駐外，也已掌握網路恐嚇留言源頭，「其IP位址均位於境外」。



關於跨年晚會人潮眾多，是否會在市民廣場周邊設置安檢門？蔣萬安上午出席治安會議後表示，已經確定安排特勤小組、鎮暴犬、防暴車進駐，以最高等級的戒備規格，確保活動期間所有參與民眾的人身安全。

針對網路上有網友預告「下一次12月31日，我會在北投砍死100人，不見不散」，蔣萬安說，第一時間即要求警察局嚴加查辦並追溯源頭，警方目前已查出3則揚言對北投不利的恐嚇留言，其IP位址均位於境外，包含北投地區等人潮眾多的場域，北市府都會提高戒備。

