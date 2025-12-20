即時中心／黃于庭報導

台北車站捷運M7、M8出口、中山商圈昨（19）晚發生恐怖攻擊，27歲的男子張文頭戴防毒面具，蓄意丟擲多枚煙霧彈後傷害無辜民眾，包含他在內共有4人死亡。行政院長卓榮泰今（20）日前往內湖三總探視傷者；針對網路上有人放話「張文我兄弟」，揚言下個地點就是高雄車站，他也動怒表示「非常痛恨這種行為」。

卓榮泰表示，謝謝大家從昨天到現在持續關心，也謝謝院長、副院長、醫療團隊，細心照料年輕的蔣姓傷者，該男傷勢在右邊胸部，幸好沒有傷及重要器官，開刀後他非常正向樂觀，當然家人很擔憂，但是他這種積極的態度，應該有助於及早恢復健康。

廣告 廣告

卓榮泰進一步說明，該傷者是誠品職員，張嫌衝到2樓，沒有任何接觸，直接就對他揮刀，這是無差別傷害，幸好醫療團隊細心照顧，「這個事件給社會很大震撼，我們要重新檢討」。

快新聞／張文模仿犯？網竟揚言下一站高雄 卓揆震怒：讓他變成社會公懲對象

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

針對網路有人放話「下一站在高雄」，卓榮泰呼籲，拜託社會減少傳遞不實訊息，在網路上肆意傳播這種惡意傳話，「從昨天就透過警方系統全力追查，希望找出IP行為人，一定要讓他變成社會公懲對象」，目前大家都求得心安，是真是假都好，都不應該這麼做，「我們非常痛恨這種行為，對社會完全是負面、敗壞，一定全力追查」。

此外，卓榮泰也強調，他支持警方加速、加快追查，也希望大家以此為戒，不要再有這樣的行為出現。媒體追問「對兇嫌動機有進一步了解嗎？」，他回應「還要繼續追查」，至於攻擊事件是否與中國有關，他則沒有多做回應。

原文出處：快新聞／張文模仿犯？網竟揚言下站高雄 卓榮泰震怒：讓他變成社會公懲對象

更多民視新聞報導

模仿效應？北捷恐攻事件同時 高雄小港深夜也遭扔煙霧彈

下雪了！水氣充足溫度低 玉山今晨逐漸白頭

張文到北捷中山隨機砍人！醫揭「五大特徵」撞上鄭捷、日本通魔

