張文模仿致敬成分降低 犯罪心理學家示警：這是最危險的

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰今日再度發文。（圖／翻攝自戴伸峰的犯罪心理解密臉書）





在北車、中山持刀狠奪3條人命的27歲男子張文遭起底，過去曾是志願役但因酒駕遭汰除，因搬家沒收到教召令遭通緝。中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰今（20）日再度發文，坦言「這次案件的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！」

犯罪心理學家、中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰在臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」發文表示，張文「自我顯示欲」的犯罪動機可能性逐步上升，演出性方面準備比鄭捷周全。今日再度沉痛感嘆，「不平靜的一夜，這個夜過完了，再怎麼不平靜，都會迎來日出，地球持續轉動。昨晚的連續攻擊事件，再次為我們的社會與人心劃下一道傷痕。」

廣告 廣告

戴伸峰認為，犯罪執行成熟度上升，從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線，一氣呵成，這樣的執行度代表了連續攻擊方式比起前兩案（鄭捷、中捷）更加成熟。從鄭捷對秋葉原案的模仿、中捷對鄭捷的模仿到本次案件，目前幾乎可以確認，這次案件的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的。此外，犯罪成為自我顯示的低成本製作，雖然本件攻擊看似大費周章，但是在實際生活中已然邊緣化，無法取得關注的個案身上，犯罪是最廉價的博取眼球低成本製作，此次犯罪的設定初始可能緣於這種扭曲的犯罪成本評估。

至於大家擔心是否會有模仿犯出現，戴伸峰表示，以犯罪的模仿效應來說，兩週內會產生漣漪現象，的確可能觸發，但是本件犯罪高度縝密，類似手法應該不容易再現，另外，張姓嫌疑人已經身亡，犯罪動機石沈大海，類似鄭捷的英雄主義運作不容易發生，某種程度減少致敬型模仿的出現。

至於一般民眾該怎麼應對，戴伸峰提出3點提醒：

1.適度接收資訊：不要過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但是避免不停溫習、腦補。了解事件資訊讓我們能重新拿回「可控感」。

2.不害怕討論與分享：討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持。

3.逐步信任社會：犯罪真的不是「遍地開花」、不是「家常便飯」；期待大家找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。

更多東森新聞報導

隨機攻擊釀4死「凶嫌張文墜樓亡」 遺留筆記本成破案關鍵

北捷嫌張文父母現身不發一語 喪命騎士姊姊：不會原諒

張文奪3命後墜樓亡 清晰正面照曝...學校回應了

