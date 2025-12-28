張文模仿鄭捷案再進化？專家解析犯罪心理：13天是模仿犯高危期

一名張姓嫌犯攜帶煙霧彈、穿戴護具，在地下街製造驚恐，並持刀傷人，最終釀4死11傷，引起民眾恐慌。（圖／攝影鄒保祥）

台北車站、中山站近日發生隨機殺人事件，一名張姓嫌犯攜帶煙霧彈、穿戴護具，在地下街製造驚恐，並持刀傷人，最終釀4死11傷。與十年前鄭捷案的車廂無差別攻擊不同，這次行動明顯經過精密計畫，銘傳大學犯罪防治學系王伯頎教授指出，嫌犯利用簡單工具卻能引起社會恐慌，目的不只是傷人，而是透過社群媒體放大心理影響。

銘傳大學犯罪防治學系王伯頎教授在《新聞幕後》節目中指出，這類案件屬於典型的「低技術門檻、高心理衝擊」犯罪。嫌犯雖使用簡單工具，如露營刀及自製煙霧彈，但卻能在短時間內引發社會廣泛恐慌。王伯頎強調，張姓嫌犯的作案過程顯示計畫縝密，包括多次場勘、時間表安排，以及透過網路自學製作煙霧彈，凸顯這並非一時衝動。

此次案件與鄭捷案有相似之處，都選擇象徵性區域，並追求社會關注。但不同的是，嫌犯運用簡單工具，卻將恐懼效應最大化。他的目的不僅是傷害，更在於透過社群媒體放大心理影響。王伯頎同時提醒社會，「模仿效應」是潛在風險。研究顯示，重大攻擊事件發生後的前13天，模仿行為的風險最高。王伯頎比喻為「石頭投入水中產生的漣漪」，長期受挫、孤立的潛在犯罪者可能因事件的曝光而萌生扭曲幻想。

王伯頎以「悶葫蘆效應」和「累積效應」形容這類犯罪心理，慢性壓力累積、社會孤立，再加上急性壓力，最終可能以暴力回應，試圖重建扭曲的控制感。他呼籲，媒體與公眾應避免過度渲染細節，不將嫌犯妖魔化或英雄化，資訊應保持透明、平鋪直述，並在適當時機讓事件逐漸淡出公眾視野，以減少模仿鏈發生的可能。

對一般民眾而言，他提出「喊、躲、護」三字訣作為自保指引，遇到危險大聲呼救，例如「有人持刀！」，提醒周圍民眾並爭取逃生時間；遠離人群，尋找有門的店家或廁所躲藏，避免停留觀望；若無法立即脫身，利用隨身物品（如雨傘、水壺、背包）保護頸部與胸腹，降低致命風險。王伯頎也提醒，旁觀者應理性看待事件，避免情緒過度泛化。

為防止類似事件引發模仿效應，新北地檢署已依高檢署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，統一由檢察官指揮偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公共場所的恐嚇及危害安全案件。

新北檢檢察長郭永發指出，重大刑案專組與機動專組將密切與轄內司法警察機關聯繫，確保情資即時傳遞。近期蘆洲捷運站與三峽加油站發生的恐嚇案件，嫌犯均已被羈押。未來檢方將秉持從嚴、從速原則，針對危害公共安全案件強力偵辦，以保障民眾安全。而接下來的跨年、元旦活動，內政部表示，將動員警力8069人、民力2792人，維持秩序與為民服務。



