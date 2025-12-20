張文正面照曝光了！高中同學起底他「個性孤僻」：沒想到變殺人犯

即時中心／黃于庭報導

驚魂夜！昨（19）晚北捷台北車站M7出口、誠品南西驚傳隨機攻擊事件，有名27歲的男子張文沿路投擲煙霧彈、縱火，瀰漫濃濃惡臭，更持刀砍殺無辜路人，目前造成3人不幸死亡，他則於犯案後墜樓不治。對此，張文的高中同學指出，他過去個性孤僻、鮮少與人來往，沒想到現在變成殺人犯。

北市警局說明，張文近日獨自1人在台北車站、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊，查訪家人稱與張文關係不佳，至少2年未與其聯繫過；另進行網路社群搜尋，他未發表過對社會或現況不滿之文章，惟針對扣案數位鑑識分析，指向係計畫型單獨隨機殺人犯案。

根據《ETtoday新聞雲》報導，張文的郭姓同學回憶道，張文就學時期相當孤僻，不常與其他人來往，僅和1名同學有不錯的交情，課餘也鮮少與同學出去玩，在校成績不突出；不過，他平常熱心助人，若看到同學有需要幫忙會第一時間跳出來。

郭姓同學表示，張文在大家心中是「乖巧的小孩」，很意外看到他變成這樣，沒想到這幾年變化如此之大，成為冷血殺人犯。據悉，張文就讀永平工商，2013年度入學、2016年度畢業，不過校方僅證實學校有同名同姓的人，是否為北車作案凶嫌，則要由警方確認。

