張文正面照曝光！高中同學起底：餐飲科出身、個性孤僻 沒意外他變成這樣

台北車站昨（19）日發生震驚社會的恐怖攻擊事件，妨害兵役通緝犯張文在北市多處縱火後，接連在台北車站及南西誠品隨機攻擊民眾，造成3人死亡、11人受傷，犯案後張文從南西誠品頂樓墜樓身亡。有網友搜出他的臉書，只見他好友不多。而根據媒體報導，張文在學生時期個性雖然較為孤僻，但為人不壞，甚至相當熱心助人，「真的沒想到他最後會變成這樣」。

張文高中同學曝，他個性雖然較為孤僻，但為人不壞，甚至相當熱心助人。（圖／翻攝畫面）

警方調查，27歲的張文因涉妨害兵役案件，遭桃園地檢署發布通緝，今年1月北上至台北市中正區公園路20巷一帶承租分租套房藏身。不料他於昨日犯下不特定傷人案件，造成重大死傷，最終自高處墜落身亡。

警方指出，張文於17日曾投宿南京西路上的千慧旅館，疑似在旅館內製作汽油彈。昨日他先後在台北市中山區長安東路一段兩處地點，以及林森北路一處地下室縱火，隨後又返回租屋處縱火，趁警消忙於救災之際，張文攜帶刀具、煙霧彈與汽油彈前往台北車站，在站內持刀攻擊民眾，造成57歲余姓保全當場身亡。

犯案後，張文返回商旅攜帶汽油彈下樓，於南京西路一帶投擲煙霧彈，隨即持刀闖入南西誠品內隨機傷人，導致蕭姓、王姓2名民眾傷重不治，事件最終以張文墜樓輕生告終。

根據《ETtoday新聞雲》報導，張文的郭姓高中同學回憶，2人就讀於桃園楊梅的永平高中，因就讀餐飲科建教合作班，高一、高二多在校內上課，高三則全班進入三井集團旗下餐廳實習。郭姓同學表示，張文在校期間個性較為孤僻，鮮少主動與同學來往，平時僅與一名同學交情較深，課餘時間也較少參與同儕活動，學業表現並不特別突出。

不過，郭姓同學也提到，張文平時待人不差，「有人需要幫忙，他常常會第一個跳出來」，在同學眼中是個乖巧、安分的學生。對於張文畢業後的巨大轉變，郭姓同學直言相當震驚，「真的不知道這幾年發生了什麼事，變化會這麼大，甚至走上這條路」。

