張文武器哪來的？蝦皮：未購買煙霧彈或大型刀具

昨（19）日晚間，北捷台北車站M7出口與誠品南西百貨周邊發生攻擊事件，27歲嫌犯張文先後丟擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機砍人，造成包含嫌犯在內共4死、11傷。警方在案發現場及嫌犯租屋處查獲刀械、汽油瓶、煙霧彈及戰術背心，懷疑部分物品經網購取得。但經查證後發現，張文蝦皮帳號購買的商品為合法生活及戶外用品，並未購買煙霧彈或大型刀具。

昨日晚間，北捷台北車站M7出口與誠品南西百貨周邊發生嚴重攻擊事件。27歲嫌犯張文疑似先後在多處丟擲煙霧彈並縱火，隨後持長刀對路人發動攻擊，造成包括嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，事件震驚社會。

警方在案發現場勘查時，於台北捷運連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈（含2顆未擊發）、15瓶汽油瓶、戰術背心及刀械等物品。至於張文在中正區的租屋處，警方查獲4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶，旅館房間內則發現23瓶汽油瓶，但未找到手機。

對於武器來源，警方初步懷疑張文可能透過網購取得部分物品，並已聲請調查其蝦皮帳號。對此，蝦皮今日也發布聲明指出，經與北市刑大比對查證後，該帳號自11月起購買的商品主要為生活與戶外用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買煙霧彈或大型刀具，相關商品均屬合法販售範圍。

蝦皮表示，已將相關資訊提供給北市刑大，並將持續配合警方調查。同時，平台也強調將依規範進行商品管理與審查，確保交易安全。

