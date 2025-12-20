張文武器疑「從網購獲取」 蝦皮：未購買煙霧彈或大型刀具

警方初步懷疑嫌犯張文可能透過網購取得部分武器。(翻攝畫面)

台北捷運站昨（19日）晚間發生隨機攻擊案，嫌犯張文在台北車站、中山商圈投擲煙霧彈，並持刀隨機攻擊民眾，對於武器來源，警方初步懷疑張文可能透過網購取得部分物品，並已聲請調查其蝦皮帳號。對此，蝦皮今（20日）澄清，張文未在該平台購買煙霧彈或大型刀具。

台北捷運站隨機攻擊案造成4死、11傷，嫌犯張文疑似先後在多處丟擲煙霧彈並縱火，隨後持刀隨機攻擊民眾，而警方在案發現場勘查時，於台北捷運連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈（含2顆未擊發）、15瓶汽油瓶、戰術背心及刀械等物品。至於張文在中正區的租屋處，警方也查獲4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶，旅館房間內則發現23瓶汽油瓶，但未找到手機。

對於武器來源，警方初步懷疑張文可能透過網購取得部分物品，並已聲請調查其蝦皮帳號。對此，蝦皮今（20日）發布聲明指出，與台北市刑事警察大隊提供資料比對查證後，張文的帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，但主要為一般生活與戶外使用相關用品，包含汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，並未購買犯案的煙霧彈及大型刀具。

蝦皮表示，張文購買的相關商品均屬於依法可販售的品項，已向台北市刑事警察大隊提供資訊，後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

另外，人身防護產品經銷商「漢克國際 Hank International Trade」也在臉書發布公告，稱公司所代理的SG仿真外型MK18煙霧彈已取得警政署許可證多年，為合法商品，使用於生存遊戲、登山、漁船、消防演習、軍方模擬毒氣室、工程管路測漏。同時強調，「個人的非法行為，我們管不著，請注意法律是處罰行為人」。

