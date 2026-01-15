張文死亡不起訴 北檢：查無不明資金、共犯或組織、墜樓是自殺

檢方認定張文涉槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾、公共危險、殺人及殺人未遂共7罪嫌，因被告已經身亡，依刑事訴訟法規定，僅能做出不起訴處分。(記者陳志曲攝)

〔記者王定傳／台北報導〕妨害兵役通緝犯張文於去年12月19日晚間，犯下隨機殺人案，最終自己墜樓身亡，釀成4死11傷悲劇。台北地檢署偵辦後，於今日偵結，認定張文涉槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾、公共危險、殺人及殺人未遂共7罪嫌，因被告已經身亡，依刑事訴訟法規定，檢察官僅能做出不起訴處分。

檢方調查，張文當天總共4次縱火行為，地點先後順序為北市中山區林森北路159巷12號旁機車停車場、林森路北路119巷26號對面停車場、長安東路1段73號1樓後側、公園路租屋處，隨後於下午4時35分在台北車站丟擲煙霧彈、凝固式汽油彈並持刀攻擊民眾致死，下午6時38分跑到捷運中山站前行人穿越道丟擲煙霧彈後，持刀攻擊機車騎士再闖入誠品南西店隨機殺人，因連續無差別攻擊事件，造成包含主嫌在內共4人死亡、11人輕重傷。

檢方調查，張文個性壓抑、人際關係貧乏，與家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處極度疏離、社會孤立狀態，具反社會傾向；其職涯多自行選擇卻屢逃避，離職失業即疏離於家庭、同儕與社會，加深其反社會清情節，而依他的金錢管理模式轉變，研判他於2023年12月17日即逐漸萌生犯案，並自2024年1月起長期進行事前準備與規劃，除參考北捷殺人犯鄭捷、中捷殺人犯洪淨犯案手法，長期關注世界各國隨機殺人事件，熱衷搜尋「Ryona」網路內容，甚至於2025年9月創建「越南屠夫」分屍案資料夾，下載分屍照片，加劇隨即念頭。

專案小組調查，張文有追求大規模傷害及殺人犯意，本案查無證據顯示張文有不明資金來源或有組織、共犯存在，他最後墜樓是自殺不是意外，他並非衝動型暴力或政治刑恐怖攻擊，其犯罪動機，應理解為一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

專案小組調查，張文有追求大規模傷害及殺人犯意，本案查無證據顯示張文有不明資金來源或有組織、共犯存在，他最後墜樓是自殺不是意外。(記者陳志曲攝)

