張文死亡劇本少一頁…「跳紙箱逃走失算⭢墜樓亡」？警方還原現場

27歲嫌犯張文昨（19）日在台北車站M7出口、捷運中山站朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死11傷悲劇。警方深入追查，才發現這並非一起臨時起意的崩潰殺人，而是經過精確計算的殺人劇本。不過，張文的結局眾說紛紜，有誠品員工透露，墜樓處是回收場，平常紙箱高度常達成人頭部，懷疑張文看準紙箱可緩衝，計畫逃逸。對此，有承辦警員說，若要跑，為何要跑進封閉式建築？直言「他就是要跳」，網友揣測有些異想天開。

誠品生活南西店外人行道24小時前，發生隨機殺人，劃破一向安全的生活圈，地面沾染鮮血，耳邊的尖叫聲不絕於耳，一連串失控造成4死11傷。其中張文「驚天一跳」為一連串失控留下更多待解之謎，起初認為是畏罪輕生，直到有誠品員工透露墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，高度常達成人頭部，再加上張文把裝備、眼鏡等物品全卸下，減輕裝備得以順利逃脫的說法似乎就說得通，風向開始懷疑張文是意圖逃脫；只是未料，紙箱剛好被清掉，「救命墊」已變回堅硬的水泥地，死亡劇本少一頁？

對此，有承辦員警還原，18時39分獲報有人持刀丟煙霧彈，張文2分鐘前已大開殺戒，接著闖入誠品南西店，「當時還沒有警察，若他選擇要跑，為什麼要跑進一個封閉式的建築物？」，其次，紙箱堆的再高，從5樓跳下按常理也不可能生還，網友揣測跳紙箱逃逸有些異想天開。

至於張文將裝備、眼鏡、手錶等物品卸下擺放好，從警方角度看，其實跟要輕生的人一樣，會選擇把手機跟東西放在平台擺整齊，直言「這就是一個儀式」，他就是要跳。

