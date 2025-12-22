張文死前戶頭剩39元！帳戶數筆「千元匯款」來源不明

記者吳允芊、徐兆緯／台北報導

張文犯案輪廓逐漸清晰，但外界始終不解的是，失業一年半的他，到底為何有資金去準備殺人計畫，據了解，張文只有一個郵局帳戶，媽媽定期會瞞著丈夫資助他，但警方調查發現，他的金流中有多筆來源不明的「小額匯款」，每筆金額都不一定，上千元不等，但在他墜樓身亡後，戶頭只剩39元，研判他把所有資金都投入籌備殺人計畫，平時生活非常拮据，可以說是只維持最低生存水平，連生活都稱不上。

張文犯下隨機殺人案。

張文在北車犯案後又換上米色外套，成功混入人潮逃逸，神色自若模樣，看起來就像普通路人，張文資源裝備齊全，到底有沒有共犯相助？

張文犯案後換上米色外套，成功混入人群逃離。

記者吳允芊、徐兆緯：「台北市刑大投入多組警力，來追查張文犯案前的行蹤，解析網路歷程，還有要追查他的銀行帳戶金流，希望透過張文遺留下來的蛛絲馬跡，釐清到底是孤鳥犯案，還是幕後藏著更大陰謀。」

張文收入列表。

警方發現，張文2021年8月入伍志願役半年多，月薪約是4萬，但被汰除不僅拿不到軍人退休金，還得賠錢，但他沒有返回桃園住家生活，2023年中擔任保全一年，月薪也是四萬多，但還必須負擔房租、生活開銷等，2024年6月開始就沒有任何薪資申報紀錄，僅靠母親一個月匯款「1萬」資助，但也不排除有可能曾打零工領現金。

張文開銷列表。

翻開開銷列表來看，張文租屋在博愛特區，一年大約花費20萬，購買攻擊武器，光是煙霧彈24顆就要4萬8000，其他武器通通加起來同樣所費不貲，最後又花5700元下榻旅館，加起來好幾十萬，無業的張文錢到底從哪來？警方追查金流發現，他使用的帳戶只有郵局，但驚人的是，除了母親瞞著丈夫的「定期匯款」，竟有一些「不知名帳戶」也陸續有幾千塊小額入帳，這些神秘金流從哪來？目前警方還沒釐清。

張文金流詭異。

張文租屋處鄰居：「怎麼會把汽油桶放床上，然後筆電放旁邊。」

警方在張文租屋處、商旅及身上，都沒發現冷錢包裝置，初步清查網路也沒有電子錢包帳號及最關鍵的金鑰編碼。據了解，張文戶頭只剩39元，名下只有犯案用的老舊機車，幾乎只維持最低生存水平，全部資金都投入殺人計畫，究竟是單靠母親的接濟金，還是有其他金援，假孤狼真相逐漸浮上檯面。

