張文殺人前縱火燒屋！鄰居拍下「住處內部」 凌亂畫面曝光

社會中心／朱祖儀報導

張文離開商旅，帶著長刀和土製炸彈上街進行無差別攻擊。（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文19日在台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇，在此之前張文還縱火燒了自身租屋處。一名自稱是張文鄰居的網友，便在社群平台上曝光屋內狀況，看到縱火後的房間非常凌亂，看起來也有焚燒過的痕跡。

一名網友在Threads上分享影片，並稱「這是嫌犯（張文）的住處。」從畫面中看到，裡面擺設非常凌亂，床上堆放了椅子和其他雜物，連窗戶也被拆下來，許多物品上面都有一層灰，且疑似有被燒毀的痕跡，宛如廢墟一般。

但影片曝光後，不少人驚訝反問，「不是，你怎麼進去的？」、「嫌犯的住處不是封鎖嗎？你怎麼能進去拍照的」、「你怎麼進去的？不要亂動東西欸。」有網友看到原PO的IG限時動態，則幫忙回答「他是嫌犯的鄰居。」

也有人為房東抱不平，「房東超倒楣」、「短時間內也無法整理出租」、「租屋，房東真慘」、「房子被燒，還要繼續繳房貸。」

張文砍人之前，曾在多處縱火。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文在犯下隨機攻擊案之前，在3小時內連續在多處縱火，包含自身租屋處，專案小組搜索火場後發現1台半毀的筆電。警方還從他的雲端資料發現「犯罪計劃書」，且他生前頻繁瀏覽鄭捷的新聞，疑似想模仿鄭捷的犯案模式，但仍無法釐清他的真實動機。

