張文殺人劇本籌備半年！無手機斷聯外界 Google地圖標「攻擊、縱火點」

社會中心／黃韻璇報導

台北發生擲煙霧彈襲擊、隨機殺人事件，釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。警方持續調查張文的殺人動機，解析雲端硬碟發現，張文的殺人計畫已構築半年，更列出「生活時間表」，將自己生活起居、吃飯、休息、睡覺的時間，都嚴格按表操課，並事先在地圖上標出預計縱火、攻擊地點。

據《自由時報》報導，20日警方破解張文雲端硬碟內容，發現他在下載的一張Google地圖上，將預計的縱火點「用小紅點標註」，並在台北車站M7出入、中山捷運站外「用紅圈框起來」，上面標示「攻擊」兩字，還詳細算出各個路徑所需時間，警方對比19日案發當天的作案軌跡，發現幾乎完全相同、沒有太大落差，嚴格執行他的殺人計劃。

廣告 廣告

警方發現張文事先在地圖上標出預計縱火、攻擊地點。

此外，從調查中可以發現，張文的殺人計畫已構築半年，更列出「生活時間表」，將自己生活起居、吃飯、休息、睡覺等，都清楚註明時間，嚴格要求自己按表操課。警方透露，張文自1月搬到公園路租屋處後，一直到7月計劃犯案，疑似與外界斷絕電話聯繫、完全沒有使用手機，筆電與iPad則是連接WIFI，行事縝密程度完全不輸給鄭捷。

犯下重案的張文已墜樓不治。（圖／翻攝自張文臉書）

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文，19日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈，且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。包含嫌犯張文在內，共造成4死11傷。

更多三立新聞網報導

57歲英雄肉身阻張文犧牲！余先生是桃園人 中壢仁海宮捐200萬給死傷者

北捷擲彈砍人釀4死！張文輕生亡楊繡惠氣炸：應該鞭屍，以洩萬恨

張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款

張文隔玻璃張望！星巴克店員秒「關鐵捲門」救眾人 前警察：很好的範例

