張文殺人就是他很邪惡而已！呂秋遠籲勿指涉特定族群或黨派支持者

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭19日晚間發生隨機傷人事件，27歲男子張文涉嫌犯案，經員警追捕墜樓身亡，累計含兇嫌共4人死亡、11人受傷，震驚台灣社會，讓全台陷入高度不安。然而，在這股焦慮浪潮下也出現獵巫及歧視的言論。對此，律師呂秋遠呼籲，請不要指涉到特定族群或黨派的支持者，有些人天生就是邪惡，跟他是什麼身份、什麼學歷、父母怎麼教，一點關係也沒有，就是純粹他很邪惡而已。

呂秋遠在臉書發文寫道，北捷事件「讓我自己在心情上有點悶。怎麼說呢？就是有一種『怎麼會發生這種事』的感覺。從傍晚六點多開始，就陸續有消息傳出來。晚上要主持廣播，但還是持續請助理關心目前傷亡的情況。後來，消息比較清楚了，知道兇嫌已經離世，過程手段兇殘，而且造成了三名路人死亡，以及多人受傷。回到家以後，網路上已經有許多猜測與討論，反覆一直想著，到底自己的心情為什麼會持續低盪。」

呂秋遠感嘆，兇嫌就這麼走了，為什麼他會做出這種事、為什麼他可以對無辜的人下手、為什麼他為了傷害別人，可以做出這麼詳盡的計畫？他不負責任的傷害別人、不負責任的離開這個世界，但是「我們什麼都不知道，感覺就是很悶。大家都在猜、大家都不知道。」不過，經過了一天的沉澱，有些想法想跟大家分享，是不是偶發、是不是孤狼、是不是有組織、是不是有共犯，可以猜測，但請不要指涉到特定族群或黨派的支持者。某些毫無根據的猜測，讓人看了很不舒服。

呂秋遠指出：「分析這個人的犯罪動機，成長背景，也不是不行，但是裝作跟他很熟，覺得他是因為種種挫折，所以才會這麼作，這真的是很詭異。社會上，比他更慘的或許也有，人家怎麼都不會想去傷害別人？重點是標籤化。我們要標籤化某些狀況、某些群體、遇到某些事情，就會做出某些傷天害理的事嗎？就不是啊！有些人，天生就是邪惡，跟他是什麼身份、什麼學歷、父母怎麼教，一點關係也沒有，就是純粹他很邪惡而已。」

呂秋遠續指，為什麼不反抗？因為不知道怎麼反抗。有些人認為，當下這麼多人，為什麼只會圍觀，為什麼會放任他這麼作？因為不敢。在承平時代，一般民眾只會嚇呆了，甚至只會拍下來，能報警已經不錯，怎麼反抗？真的遇到了要怎麼辦？奪刀嗎？別這樣。就是只能逃而已。除非學過搏擊，否則對方有凶器，就是只能逃跑。只是，在這場悲劇裡，台北的警察拿長槍在捷運站巡邏真的沒必要。長槍？捷運站？除了嚇壞老百姓，其實看不出來這麼安排的原因是什麼。

呂秋遠提到：「媒體持續不斷的放送當時的畫面，我們無能為力。不過，對於許多人來說，那些畫面是有創傷的。我們能做的，就是不要看。那些讓我們看了不舒服、聽了很難過的畫面與採訪，請不要持續追蹤，讓自己的腦袋休息一下，別再接觸這些污染源。要學習中國的各種公共場合安全檢查，也不是不行。不過，以後請提早三小時出門，而且別老是覺得政府獨裁。就是獨裁，才有辦法這麼作，往後如果連買菜刀都要登記實名制，才會是登峰造極。」

呂秋遠直言：「我不知道誰會想要模仿這種行為。然而，我必須要說，這是一種最低劣、最卑鄙、最可惡的行為。做這種事的人，只會讓自己的名字成為恥辱，而且讓身邊的人蒙羞。真的，模仿這種行為，或是趁機想要散布類似行為的假訊息、製造恐慌的人，真的非常令人噁心。.請不要有這麼多的陰謀論，更不要任意傳播沒經過證實的消息。我們現在需要的是調查後的真相，而不是胡亂猜測、製造恐慌的胡說八道。」

呂秋遠強調：「這是台灣少見的悲劇，請還是保持對生命的在乎，以及對生活的熱情。這件事，我們會記得，但是請把這件事當作保護我們日常生活的動力，我們要好好保護我們身邊的人，記得給他們一個擁抱。」並表示，謝謝奮勇擋刀而遭張文殺害的57歲余姓男子「反映出了人性中最高貴的那一面」，如果需要任何的協助，請家屬告訴他，都願意做。台北「被劃了一道傷痕，在這個時候，請為所有在這場事件中受傷的人祈福，也再次謝謝余先生所做的一切。平安。」

