張文殺人後…桃園男FB放話嗆EMBA同學「人死的不夠」桃檢火速起訴

記者羅欣怡／桃園報導

桃園男子恐嚇EMBA同學，遭檢方火速起訴。（圖／翻攝自Google map)

桃園游姓男子4年前與EMBA同學有嫌隙，23日突然在臉書發文「Ap107的人全部下地獄、永世不得超生….人死的不夠多。」由於時間點剛好在北捷殺人案後，引起檢警重視。經桃園地檢署指揮新北調處等單位將游男拘提到案，諭知10萬元交保後，今天（26日）依恐嚇公眾罪嫌將他起訴。

桃園地檢署指出，44歲的游姓男子，4年前因與就讀大學EMBA之同學產生齟齬，見到台北捷運殺人案件後，就在12月23日中午12時許，在Facebook以帳號張貼：「對了中○ Ap107的人 我全部不要 全部下地獄。永世不得超生 還有吳○呈的學生，我全部不要。我要趕進度了。人死的不夠多」等恐嚇言論。

經法務部調查局新北市調查處查悉後，由桃園地檢署指派「防範恐怖攻擊應變小組」蕭博騰檢察官偵辦，並於前（24）日即時拘提游男到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第151條之恐嚇公眾罪嫌，罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知具保新臺幣10萬元，並於今日提起公訴。

桃檢呼籲，民眾遇未經查證之訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，危害公眾安全之不法犯行，均將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

不良行為，請勿模仿！

