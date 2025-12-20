張文殺人手法專業！高大成分析「墜樓非畏罪」 曝他修正鄭捷計畫：還想逃

台北捷運台北車站及中山商圈昨天（19日）發生重大隨機殺人事件。（圖 ／翻攝畫面）

台北捷運台北車站及中山商圈昨天（19日）發生重大隨機殺人事件，凶嫌張文持刀攻擊路人，遭圍捕後在誠品南西店墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷。知名法醫高大成分析，張文揮刀時瞄準人體要害，手法相當專業，致人於死目的明確，且他與鄭捷不同，選在車站周邊的開放空間犯案，很可能是為了伺機脫身。

高大成指出，張文的攻擊手法並非一般揮砍，而是精準的「穿刺」，犯案時使用長刀與雙刃刀，並鎖定頸部、胸腔等要害部位，能在短時間內使人大量失血失去反抗能力，即便及時送醫也無力回天，專業手法與其曾任空軍志願役的背景相符，研判其具備一定軍事訓練基礎，行動具有明確目的性，致人於死意圖明顯。

至於張文墜樓身亡究竟是意外失足或畏罪輕生？高大成認為可從現場狀況與傷勢推測。一般而言，若為逃跑失誤，常試圖以腳部著地減輕衝擊；若為輕生，則多為頭部或正面重摔。綜合張文事前焚毀租屋處、準備多項工具等行為判斷，他原本可能仍有逃跑計畫，但在大批警力與人潮包圍下最終失控。

針對外界質疑本案是否模仿2014年捷運鄭捷案。高大成指出，張文確有參考前案的可能，但他選擇在車站周邊的開放空間犯案，而非車廂等密閉空間，顯示其意圖很可能是製造恐慌後伺機脫身，而非像鄭捷一樣自斷後路，手法上已有所調整。

警方調查，張文戶籍位於桃園，他17日開始投宿千慧飯店並連住3晚；19日下午3時40分，他先騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號附近3度縱火，導致2輛自小客車、3台重機毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變裝。

同日下午4點53分，張文在租屋處縱火，並於59分從租屋處步行至捷運台北車站M8出口，傍晚5點23分在M8－M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，導致3人受傷。在台北車站犯案後，張文於傍晚5點55分再次步行回到千慧旅館，補齊彈藥後於6點31分離開。

晚間6點37分，張文步行前往誠品南西店，在店外持刀攻擊蕭姓機車騎士致死，隨後進入店內持刀揮砍逛街民眾。中山交通分隊林姓員警當時在附近擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全追緝至6樓；犯嫌則在6樓脫下戰術背心等裝備並畏罪輕生，於晚間7時42分宣告不治，其行動最終釀成4死11傷悲劇。

