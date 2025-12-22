張文殺人案補償出爐 余家昶等3位受害亡者「遺屬可領180萬」

社會中心／倪譽瑋報導

張文隨機攻擊案，釀成多人死傷，如今台北市政府法務局說明初步賠償事宜。（示意圖／資料照）

台北市日前發生隨機砍人事件，男子張文持長刀分別在台北車站、捷運中山站外、誠品南西店內砍傷多人，包含他自己，最終有4死11傷。台北市法務局今（22）日表示，死者、傷者能依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠；而上前阻止張文的余家昶、被砍到頸部的37歲蕭姓機車騎士等3位受害死者，犯罪被害人保護協會將協助其遺屬申請補償金180萬元。

法務局說明，余姓亡者及其他傷者，均已確認可依「旅客運送責任保險」相關規定辦理理賠；另就包含余家昶共3位受害亡者的部分，犯罪被害人保護協會也將協助他們，向台灣台北地方檢察署申請「遺屬補償金」180萬元。

其餘補償事宜，法務局指出，台北市政府正同步彙整相關捐款及可運用資源，後續將依既有制度全力提供協助；如有確認相關資訊，會第一時間通知受害者及其家屬，目前以安撫傷者及被害家屬、掌握相關情況為優先。



