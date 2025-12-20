張文殺人模仿成分低！專家曝犯罪模式「恐生根台灣」：這是最危險的

社會中心／朱祖儀報導

張文隨機傷人釀成悲劇。（圖／民眾提供）

桃園一名27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇，目前尚無法釐清張文犯案動機。對此，犯罪心理學專家戴伸峰分析，對比鄭捷及中捷隨機攻擊事件，這次事件模仿或致敬成分降低，犯罪類型確定生根台灣，「這是最危險的！」

犯罪執行成熟度上升

戴伸峰在臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」表示，從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線都一氣呵成，從這些細節看來，張文犯案對比鄭捷及中捷事件，犯罪執行成熟度上升。

戴伸峰也指出，鄭捷犯案是模仿秋葉原案，中捷事件則是模仿正捷，但此案目前看來，「模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！」

戴伸峰表示，雖然此次攻擊事件看似大費周章，但在實際生活中已然邊緣化，「無法取得關注的個案身上，犯罪是最廉價的博取眼球低成本製作。因此，此次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。」

會友模仿犯？戴伸峰：2週內會產生漣漪現象

至於是否可能出現模仿犯？戴伸峰認為，2週內會產生漣漪現象，確實可能觸發犯罪的模仿效應，但此案犯罪高度縝密，類似手法應該不容易再現。而張文已經身亡，雖然無法得知犯罪動機，但「類似鄭捷的英雄主義運作不容易發生。」

戴伸峰表示，2週內可能觸發犯罪的模仿效應。（圖／翻攝畫面）

戴伸峰建議，此案之後應該適度接受資訊，不要過度壓抑好奇心，但切忌避免不斷溫習、腦補，也不要害怕與人討論案件、與他人分享情緒，最後要逐步信任社會，因為犯罪不是遍地開花，「期待大家找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。」

