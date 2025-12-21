張文殺人計畫恐密謀超過一年！ 用假名「張峰巖」網購作案凶器

社會中心／綜合報導

張文隨機殺人案又有最新進展！檢警從張文的網購紀錄中發現，他早在去年4月就開始使用假名「張峰巖」購買防護用品，最重要的是在今年1月，張文已經在露天拍賣購買24顆中國製的煙霧彈，11月又在蝦皮訂購汽油桶、瓦斯罐等物品，警方懷疑他的殺人計畫，恐怕已經密謀了一年多。

壓低身子蹲在路中央，熟練的投擲煙霧彈，再趁機拿出長刀往人群揮砍，張文一連串的殺人行動，彷彿經過演練，裝備也極為專業。身穿戰術背心、戴上防毒面具及護目鏡，配備很齊全，電玩中的生存遊戲，活生生在現實生活中上演。不只如此，張文還自製汽油彈四處縱火，短短一小時內，就放火燒了4個地方，甚至把租屋處當成火藥庫。張文鄰居：「怎麼會把那個汽油桶放床上，下面也有汽油桶。」根據警方調查張文化名"張峰巖"在蝦皮以及露天購買做案道具，去年4月買防護裝備，今年1月購買中國製的煙霧彈24顆，共4萬8千元，接著11月訂購汽油桶、甲醇、噴槍打火機、瓦斯罐，估計張文從年初，就已經萌生犯意。

刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「今年1月份他是跟平台在私訊當中，有講到他是生存遊戲要使用的煙霧彈，我們發現一些重要的工具，就是在現場有使用的工具，大部分來自於網路，刀具的部分我們持續追查。」張文民國109年，畢業於虎尾科大資訊工程學系，過去在校表現一切正常，沒有異常輔導紀錄，這五年間到底發生什麼事，讓他成了冷血殺手？一年多來都沒有工作的他，又何來這麼多錢購買火藥？刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「在金流的部分因為發生在禮拜五晚上，禮拜六禮拜天銀行之間都放假，我們在明天（22日）我們會積極的，跟這些銀行機構來聯繫。」









張文縝密的殺人計畫，背後是否有高人指點，還有待檢警抽絲剝繭追真相。





