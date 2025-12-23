張文殺人釀3死 議員爆「最不可思議瑕疵」

▲北捷隨機傷人案後，捷運中山站北市特勤隊巡邏。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。不過當晚警方的應變速度、追捕過程，遭質疑須檢討。國民黨台北市議員游淑慧22日召集台北捷運與市警局進行專案報告，覺得最不可思議的瑕疵，是案發時站內完全沒有捷警人員。

游淑慧表示，雖不忍苛責第一線同仁，但仍必須承認相關SOP存在多項待改善之處，也突顯北捷每年約20次的事故演練，「或許沒有那麼確實和真實」，導致實際應變與演練之間出現明顯落差。相關單位已檢討通報流程的差異與失誤，並討論是否投入預算，升級具備AI辨識功能的監視系統。

不過，她直言，所有問題之中，捷運警察的勤務安排最具爭議。依北捷提出的時序，嫌犯於17時23分丟擲煙霧彈，站長與保全在17時26分即到場，但捷運警察卻到17時33分才抵達，嫌犯早已逃離現場。

游淑慧指出，令她質疑的是，站長能在警訊後2分鐘內抵達，而理應在站體內巡邏的捷運警察，卻延後9分鐘才到場。她多次詢問案發時北車站內捷警人力，得到的答案竟是「零」，也就是事發當下站內完全沒有捷運警察，這樣的狀況讓她直言難以接受，也顯示勤務配置存在明顯漏洞。

進一步追查勤務編排後，游淑慧表示，台北車站捷運警察當日15至17時有巡邏與守望勤務，但該班人員下班後，下一班勤務要到18時才開始，導致17至18時出現一小時的勤務空白。她指出，台北車站是全線旅客量最高的車站，下班尖峰時段卻沒有捷警人員駐守，令人難以置信。

對於這樣的安排，游淑慧質疑，相關勤務是否經過縝密評估，是否真正掌握人流與尖峰時段需求。她也提出疑問，若當時站內有捷運警察，嫌犯是否能被即時攔查或逮捕，這些問題都值得相關單位進一步檢討與說明。

游淑慧坦言，捷運維安人力吃緊是長期問題，目前雙北117個捷運站，由220名捷運警察、4個分隊共同負責，平均出勤到場時間約需9分40秒，顯示人力不足已影響即時應變。她指出，根本解方仍是中央增加捷運警察編制，但即便在人力有限的情況下，勤務規劃仍應避免讓重要站體與尖峰時段出現空窗。

最後，游淑慧指出，嫌犯能在捷運站內換裝、徘徊半個多小時，甚至戴上防毒面具接連丟擲煙霧彈，過程中未遭即時制止，仍能從容離開，足以讓市民對捷運維安系統的脆弱感到憂慮。她強調，相關單位應正視人力配置與應變機制的落差，從制度面全面檢討，避免類似情況再度發生。

