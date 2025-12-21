張文殺人釀4死！奈良美智「僅離200公尺」目睹警方採證 親發聲報平安

記者宋亭誼／台北報導

日本藝術家奈良美智來台參加攝影展。（圖／翻攝自奈良美智IG）

台北車站、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後在警方包圍下墜樓身亡，包含張文在內一共造成4死11傷，引發全台民眾恐慌。日本知名藝術家奈良美智20日透露，自己當晚在案發現場附近，還親眼目睹警方採證。

奈良美智此行來台是為了出席20日在台北華山文創園區舉辦的首檔攝影展，沒想到當天他卻在Threads表示，自己19日晚間正好在中山站附近的壽喜燒餐廳用餐，實際比對位置，奈良美智用餐的餐廳位於中山北路一段，距離誠品南西店僅約200公尺。消息曝光後，台日網友紛紛驚呼「請奈良老師留意安全」、「太近了吧」。

奈良美智發聲報平安。（圖／翻攝自奈良美智Threads)

回顧整起案件，張文19日下午先是在林森北路、長安東路一段以及位於中正區公園路的租屋處縱火，接著全副武裝至台北捷運站丟擲煙霧彈，傍晚6時許，張文出現在中山站發動第二次襲擊並持刀砍殺無辜民眾，最終闖入誠品南西店後墜樓身亡，事件造成全台民眾人心惶惶。

