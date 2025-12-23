張文殺人 甜甜圈店員「先救1命」畫面瘋傳被讚！業者感性發聲了

社會中心／陳慈鈴報導

北捷隨機殺人事件造成4死11傷，民眾自發性前往中山站獻花致哀。（圖／資料照）

北捷隨機砍人事件震驚全台，很多民眾死裡逃生，至今仍餘悸猶存。儘管事發當下驚險萬分，有人依舊選擇對陌生生人伸出援手，幫忙撿回一條命。其中就包括誠品南西1樓甜甜圈的店員，於眾人慌亂竄逃之際，火速拉住身邊的客人，一起躲入店內保住性命。如今畫面在網路上流傳，引起熱議，業者也發聲了，很慶幸「沒有忘記任何一位客人！」

張文於誠品南西內發動攻擊，引發民眾恐慌四處竄逃。而當天休假在附近逛街的甜甜圈店員見狀也趕緊往店內跑，千鈞一髮之際還不忘先把身邊似乎還沒反應過來的客人推入店內，接著自己再進入藏匿。畫面曝光後，眾人對於店員當下的反應，感動不已。

廣告 廣告

面對網友的褒揚，甜甜圈的業者表示，畫面中救人一命的男子就是他的員工，「雖然當時我不在現場，但是後續了解之後才知道當天很多我們百貨的人員第一時間引導顧客疏散與逃生，有人帶顧客躲在我們的倉庫，甚至是麥當勞即時拉下鐵門把顧客都往裡面帶。」身為百貨的店家，他直言「非常慶幸，在這個混亂時刻我們堅守了我們的崗位。沒有忘記任何一位客人！！！」對於網友要求給員工包紅包、發獎金，他回應「必須的」，更藉機幫店員徵女友。

回顧整起事件，12月19日下午3時46分，兇手張文於林森北路159巷一處停車場縱火；長安東路一段巷內縱火造成重型機車毀損；長安東路一段75號縱火，波及1輛自小客車、1輛貨車、2輛機車。下午4時57分，張文前往台北市中正區公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物。傍晚5時24分，張文全副武裝到台北車站、北捷M7出口，丟擲煙霧彈，然後靠近星巴克位置引燃汽油彈，犯案後返回旅館疑休息、重整裝備。

接著，張文於傍晚6時38分，在人來人往的捷運中山站發動第二次襲擊，路上丟擲煙霧彈後，當街砍人；傍晚6時40分持刀闖進誠品南西店襲擊顧客；最終在晚上7時42分因墜樓重傷不治身亡。3位民眾也因此喪命，包括以肉身阻擋張文點燃汽油彈而死亡的57歲余家昶，在騎車上班途中因頸部中刀而身亡的37歲蕭姓保全，以及從兆豐銀行下班到誠品南西店4樓逛街，卻遭砍傷導致失血過多回天乏術的37歲王姓男子。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

賣張文煙霧彈！進口商「訂單暴增近700筆」原因曝光 二度發聲了

不只大S離開了！2025年「4星殞落」震驚演藝圈 他年僅41歲

入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命

曾教過張惇涵！補教名師喊「我感到很驕傲」 網挖黃國昌老師反應成對比

