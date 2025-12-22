張文殺人30公分長刀曝光 旅館如軍械庫！戰術背心、汽油彈、煙霧彈都找到

張文使用戰術背心。北市刑大提供



震驚全球的台北市隨機攻擊案，台北市警局刑警大隊今天（12／22）表示，張文揮刀殺人之凶刀已經找到，並且在其入住的旅館中，發現大量自製汽油彈，另外，相關犯罪工具都陸續被找到，包括戰術背心、尖刀、噴槍打火機等物品，旅館房內宛如軍械庫，也讓張文的犯罪輪廓更加清晰。

北市警刑大也釋出一系列證物顯示，張文行凶使用的刀具，是制式戰術用刀「Toothpick Knife」的複刻品，刀刃長約30公分的雙面刃，而且上頭仍殘留血跡。

張文使用30公分刀具。北市刑大提供

張文所穿著之戰術背心上仍掛有長刀刀鞘、2把短刀及刀鞘、2支噴槍打火機，皆以麻繩綁定加固在背心上，可見事前張文已經做好準備。

張文自製汽油彈，都放在入住的旅館。北市刑大提供

另外，警方在張文入住的千慧旅館房間內發現數瓶自製汽油彈，都已經放在行李箱中，準備隨時攜出犯案。外界也不免聯想，若這些汽油彈被張文引燃，不知道會不會有更多無辜民眾傷亡，更讓人心驚膽顫。

張文自製汽油彈，都放在入住的旅館。北市刑大提供

張文入住旅館，裡面搜出大量犯罪工具。北市刑大提供

此外，警方雖查出張文有手機門號，但並未查到他的手機，張文的手機門號是搭配平板電腦來上網，沒使用電話功能，只用網路功能。另外，張文的信用卡、悠遊卡、錢包都沒找到；警方懷疑他為了躲避追查、企圖滅證，案發後已把相關跡證丟棄。

