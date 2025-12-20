張文殺害3人後墜樓亡 卓榮泰：可惜無法從他身上查到具體動機

賴清德、卓榮泰等人赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。對此，行政院長卓榮泰今（20）日表示，滿可惜的，張嫌墜樓而亡，沒有辦法從其身上得到、查獲到具體的動機。他並說，除了「見警率」提高外，也請警政署跟北市警察局嚴密策劃，還要看到「平均率」，不能太多警察集中在某一個地方。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

警政署長張榮興報告案情。 圖：高逸帆／攝

總統賴清德今赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，包括卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、警政署長張榮興、台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、法務部長鄭銘謙、行政院秘書長張惇涵等人與會。

卓榮泰致詞時表示，昨天這一夜，大家心情都非常沉重，這件蓄意、隨機的襲擊事件，在國人的眼前發生，「我們責任都非常的重大」。他說，他昨天傍晚事件發生時，還在行政院就聽到救護車呼嘯而過，且數量相當多。他在10分鐘之內了解到事件發生，隨時在院內待命、動員，第一鐘頭內警政署就掌握嫌犯的特徵。

卓榮泰指出，一直到晚間6時40分，他還在現場跟媒體朋友說明時，在誠品南西店、中山站發生第二次的事件。他說，滿可惜的，張嫌墜樓而亡，沒有辦法從其身上得到、查獲到具體的動機；不過，他昨天就指示警政署，無論如何要把犯罪動機、其身分背景，以及嫌犯準備犯案的過程，在最短的時間內清查清楚，並向所有受害的家屬、國人做清楚的說明。

卓榮泰並指，他也特別請求全國員警同仁，加強所有鐵公路、捷運、航空站、重要人潮聚集地方的戒備，必須要讓國人感到心安。

卓榮泰表示，目前還有幾件事必須清查，包括第一，昨天下午從3時40分開始，嫌犯在林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有所掌握，第一時間到底如何處置；所有錄影帶的影像要全數連接、連貫起來，要找出能在更快時間內，做出遏止的處置，請台北市警察局跟警政署通力合作。

第三，卓榮泰表示，從昨天開始各個重要地、路口、車站已經看到很多的警察，讓民眾安心。他也特別從雙連站走到中山站，確實看見保一的同仁及數量；不過，除了「見警率」之外，他也請警政署跟北市警察局嚴密策劃，還要看到「平均率」，不能太多人集中在某一個地方。他解釋，從雙連站走過來，沒有看到應有的警力配置，中山站卻有比較多的數量，希望大家能重新規劃。

卓榮泰指出，報告已經寫得相當清楚，包括犯罪的煙霧彈來源、汽油彈的製作，警政署都掌握現場狀況；另外還有必須清查的，就是嫌犯在丟擲汽油彈、煙霧彈時，旁邊有幾位民眾快跑或是緊隨而過，是否能讓警方更了解案情。

卓榮泰並說，英勇阻攔嫌犯的呂先生不幸身亡，而北捷公司也有同仁為了保護機房，奮不顧身的英雄行為。他說，中央、地方各個單位，事後要對這些捨身負責的英勇，要予以必要的作為，表達政府的感謝及人民的尊敬。

