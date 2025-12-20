張文殺戮行動90%符合計劃書 瀏覽紀錄驚見「台灣人欠鄭捷公道」

記者游濤、何孟哲、陳君傑／台北報導

張文選在週五下班時間「報復社會」。

張文犯下恐怖攻擊案，原來早就預謀多日，警方從他的雲端資料中，發現一份「犯罪計劃書」，裡頭詳細列出犯案時間軸，與這次恐怖攻擊高度吻合。另外，張文的搜尋紀錄當中，也出現多筆有關鄭捷的資訊，似乎將鄭捷案當作犯案參考。對此，專家解析，張文的攻擊行動具有模仿性及表演性，恐怕是為了報復社會才策畫行動。

丟完煙霧彈後衝向人群瘋狂揮砍，每個舉手投足張文都沒有一絲猶豫，犯案決心強烈。如今隨著他墜樓身亡，警方也成功還原張文生前恐怖殺人計畫。

廣告 廣告

北市刑大大隊長盧俊宏：「我們經過了數位鑑識，在雲端上有發現，嫌犯是計劃型的一個犯案，我們從他存取權限跟編輯紀錄，都確認是同一個。」

刑大大隊長表示，張文是計劃型犯案。

張文的雲端資料夾中，被發現一份犯罪計畫書，標註下午4點在中山區縱火、15分鐘回到租屋處、半小時後回到北車、並於5點20分展開攻擊，甚至連變裝後再到中山區百貨攻擊都在計畫之內。

記者VS.殺人犯鄭捷（2014.05.22）：「四個人死掉、四個家庭破碎，你有沒有什麼話要講？」

更可怕的是，警方在張文的搜尋紀錄中發現，張文不只搜尋作案地點、汽油彈製作方法等等，更多的是查找有關鄭捷當年在江子翠行凶的資訊，內容更包含台灣人欠鄭捷一個公道、如果鄭捷知道有人願意傾聽等等，似乎將鄭捷血案投射到自己身上。但張文參考的犯案依據可能不僅於此。

張文瀏覽紀錄驚見「欠鄭捷公道」。

2011年，挪威爆發大規模屠殺，嫌犯孤狼式犯案，先製造爆炸再開槍，造成77人死亡，聲東擊西的手法就同如這回張文

先縱火後殺人。

國立中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆：「基本上看起來有一些的仿同、一些的模仿學習。他不管是縱火、放煙霧彈、或者是土製炸彈甚至砍人，這些事情在我看來，他是在對社會宣告他對這社會的不滿。」

鄭瑞隆認為，張文的行為是在宣告他對社會的不滿。

專家分析，張文如此高調行凶，就是要展現自身價值與叛逆，屬於「自我顯示欲」的攻擊行為。但這些對於生活的不如意、社會的不服氣，卻帶走3條無辜寶貴性命。

更多三立新聞網報導

騎士等紅燈遭割喉亡 求路人幫傳話爸媽…家屬：不會原諒

細思極恐！張文砍人後「假裝逃生」 目擊者嚇：他被保護著撤離

張文畏罪墜樓？犯罪學家揭「精密佈局」 曝1關鍵：死亡是意外

擋下北捷更大死傷！57歲余男英勇犧牲 蔣萬安裁示撫卹最高600萬

