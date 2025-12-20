張文殺戮釀4死！有些人就是沒情緒 醫曝「因應方式」

記者施春美／台北報導

19日兇手張文在捷運北車及中山站縱火，並發動大規模攻擊，最後造成4死（含張文）、11傷悲劇。醫師張家銘表示，有些人一次次地傷人，卻不會停下來、內疚、想改。「很多時候，是其大腦就是沒有痛覺。」他表示，了解這類人的大腦結構與心理狀態，可以讓我們更清醒、更安全，「有些人就是需要保持距離。」

27歲的張文為何會有如此殘忍的殺人行徑，令外界關注。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，民眾可從生活細節辨認「心裡沒有痛覺」的人，來了解這類人為何會一直傷人，進而有正確的對策。

張家銘表示，一篇發表在《神經科學與生物行為評論》（Neuroscience and Biobehavioral Reviews）的研究，從計算精神醫學的角度，把此事說明地非常清楚。

1. 有些人心理就是沒有痛覺

張家銘表示，反社會人格障礙的人可能會後悔，也怕被抓、被處罰。精神病態者則是對於被懲戒、被警告，情緒反應很短，下一次仍再犯。

研究指出，這和大腦的懲罰學習能力（Punishment Learning）有關。他們不是不懂規則，而是懲罰訊號沒有被寫進大腦的價值系統。生活中的判斷重點不是他「會不會道歉」，而是他「下次會不會停」。

2. 只會講卻不會感覺

反社會人格者通常仍有情緒反應，只是控制力差。精神病態者是「情緒本身就很淡」。精神病態者在分子與神經層次上，常見的是「杏仁核」對他人的痛苦與恐懼反應低下，前額葉整合情緒與道德價值的功能異常，所以精神病態者能分析對錯、能模仿情緒，卻沒有情緒重量。

3. 對刺激上癮、對平淡無感

多巴胺獎賞系統偏向即時回饋的人，在生活中會有一個很明顯的特徵：對刺激上癮，對平淡無感。精神病態傾向者特別容易被風險、操控感、權力、高刺激環境所吸引，而對穩定關係、責任、日常付出，常感到空洞或厭煩。「這不是單純個性，而是其獎賞參數被調歪了。」

4. 根本不覺得有煞車

反社會人格者知道不對，內心有衝突，但當下煞不住。精神病態者不太覺得有何不對，規則只是工具。這兩類人背後分別對應的是，「前額葉皮質抑制功能不足」與「情緒價值系統本身低反應」

張家銘表示，若一個人的大腦對懲罰與內疚的反應低，期待他想通、愧疚，本來就很困難。面對這類人，我們要用「環境結構」取代「情緒期待」，這類大腦對「清楚、即時、固定」的外在回饋，遠比情緒暗示有效。

越早出現異常 越需穩定作息、降低高刺激環境

他表示，研究指出，大腦可塑性不是永遠存在。越早出現這些特徵，越需要穩定作息、降低高刺激環境、避免獎賞系統被過度放大。張家銘表示，這不是管教技巧，而是神經發育策略。

張家銘表示，面對這類人，人們必須先顧好神經發炎與壓力系統，慢性壓力與神經發炎，會進一步削弱前額葉與杏仁核連線。因此，必須顧好睡眠、腸道健康、代謝穩定。

張家銘表示，上述研究不是替傷害找藉口，而是讓我們知道，哪些人需要煞車，哪些人天生心理沒有痛覺。當我們看懂反社會人格與精神病態，可以讓我們更清醒、更安全。「有些改變需要時間；有些人需要距離。」

