張文殺紅眼釀4死！警曝報案內容 傻眼：沒人說有刀

張文大規模隨機攻擊，造成3位無辜民眾身亡。





台北捷運北車、中山站連環攻擊事件持續引發社會關注，警方最新針對北車第一時間處置過程說明，感嘆事發當下報案資訊與實際案情出現落差，當時根本沒說有人持刀。

根據《聯合報》報導，有員警透露案發時接獲的110報案內容，民眾僅描述「有人在施放煙霧彈」、「現場煙霧瀰漫」，完全未提及長刀或有人持刀攻擊。警方與消防人員趕抵現場後，卻發現一名男子倒地、已無呼吸心跳（OHCA）。

員警表示，現場人員一度不敢置信「怎麼會有一個人OHCA？」事後才確認是持刀隨機傷人案件。員警也感嘆，民眾報案時提供的線索相當關鍵，並納悶當時北捷站內、星巴克周邊有不少人目擊持刀情況，卻未即時反映在報案內容中。

回顧案情，張文19日當天下午先在市區多處縱火，隨後於傍晚進入台北車站，於站內丟擲煙霧彈製造混亂。一名57歲余姓男子見狀上前試圖制止，卻遭張文持刀攻擊，倒地後送醫搶救仍不治。

晚間張文再轉往捷運中山站一帶犯案，於路口及百貨周邊丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，造成多名路人受傷，其中一名37歲機車騎士傷重不治，張文最終進入百貨公司後墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷，警方持續釐清完整犯案動線與相關責任。

