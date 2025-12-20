張文殺紅眼！縝密犯罪計畫書曝 竟有整份「北車內部地圖」

凶嫌張文拿著衣物掩住口鼻，佯裝成受害者，跟著人群跑。（圖／東森新聞）





張文犯下北車、中山連續攻擊後墜樓亡，專案小組調查，他雖然擔任過保全，但從去年中開始就沒有在工作，細數光是買戰術背心、刀械、煙霧彈以及製造汽油彈的工具，就已經有相當花費。加上他在博愛特區月付上萬租房子，又一次拿出5700元訂3天商旅，是不是有誰提供金援，將是追查重點。

M18煙霧彈一引燃，濃煙蔓延捷運連通道，群眾驚慌逃跑的畫面當中，凶嫌張文的身影就隱身在其中。他小跑步拿著衣物掩住口鼻，佯裝成受害者，跟著人群跑，並與眾多旅客擦肩而過，就是不想身分提前被識破，打亂犯案節奏。

廣告 廣告

幾波攻擊行動都可以看得出來，凶嫌張文經過多次的沙盤推演，甚至警方從他平板的雲端資料庫當中發現，犯案計畫書中就有一整份的北車內部地圖。

犯罪計畫甚至以圖文規劃，明確列出想要「攻擊」的地點，也就是捷運北車站還有中山商圈。儘管專案小組初步排除有共犯同謀，但連檢警都想不透的是，他網購犯罪工具，租房又住旅社，這些錢從哪裡來？

殺人計畫行動之前，張文從租屋處搬出一整輛推車，總共12瓶汽油彈、煙霧彈，共準備24顆都需要錢。雖然他曾擔任保全，不過從去年中開始就沒有在工作，從桃園跑來台北車站旁鬧區租房子，除了支付押金，月租金更超過1萬，商旅從12/17訂到12/19，3天共花5700元，躲在台北一整年的花費不是小數目。

尤其詭異的是張文的手機，經過調查，從9月底就沒有任何通聯紀錄，卻沒有申辦停話，是刻意跟誰不聯絡、躲追緝，還是故佈疑陣，還有太多待解之謎。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北車4死11傷重大攻擊 1傷者出院！最新情形曝光

讓張文過卻被亂砍！騎士白衣染血...撐到轉角倒血泊喪命

張文墜樓身亡藏貓膩 犯罪學家曝「1關鍵」：他不想死

