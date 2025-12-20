張文殺進百貨隨機抓人！媽媽帶兒子逃命⋯遇餐廳店員「伸援手」躲過死劫

記者林意筑／台北報導

張文前往中山商圈發動連環隨機攻擊殺人。（圖／翻攝畫面）

27歲張文昨（19）日傍晚全副武裝前往台北車站、中山商圈發動連環隨機攻擊殺人案，先丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終張文跑上百貨畏罪墜樓身亡，共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷。事件發生當下，有名母親帶著兒子狂奔逃命，跑至百貨2樓時有餐廳業者伸出援手，讓母子倆躲進店內，而店員則將大門抵住，守護店內所有顧客及民眾。

張文闖入人群中當街揮刀砍人行凶。（圖／記者李宜樺攝）

回顧案件發生經過，昨日下午5時24分許，張文帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈，且意圖引燃汽油彈，有名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。包含嫌犯張文在內，共4人死亡，11人受傷，其中有6人仍留院治療中。

張文在路中央丟擲煙霧彈後，隨即持長刀一路隨機砍殺。（圖／翻攝畫面）

事件發生後，有許多現場民眾透過社群平台發文報平安，其中有名母親表示，當時她與兒子在誠品南西店5樓，突然聽到有人大喊「砍人」，她立即帶著兒子往下逃命，經過2樓遇到某餐廳業者開門讓母子倆躲進店內，進入後店員便將大門死死抵住，這才躲過一劫。

包含嫌犯張文在內，共有4人死亡，11人受傷。（圖／記者李宜樺攝）

也有另名網友發文表示，案件發生時自己在百貨3樓處，因聽聞有人持刀闖入百貨內，但卻不知該往上或往下逃命，此時身旁的餐廳店員立刻將店外的散客通通收留進店內躲避，隨後店員則拿著掃把站在門口守著，不久後警方就趕抵現場指揮，將民眾疏散離場。

