張文殺進誠品！ 服飾店員胸口遭砍 老闆：恢復中

繼續追蹤張文隨機襲擊事件，他當時殺進誠品南西店，造成1位服飾店員胸口穿刺傷，老闆後來也報平安，表示已完成手術，正在恢復中。另外有逛街民眾手指被砍傷，如今也已縫合。根據衛福部統計，原本在加護病房的1位患者情況好轉，已轉到一般病房，算下來還有5人在一般病房治療中。

張文一路殺進誠品南西店，民眾趕緊逃離。（圖片來源／民眾提供）

外面不斷傳來尖叫聲，躲在倉庫裡的人，大氣都不敢喘一下，張文隨機襲擊事件，事發當下，兇嫌一路殺進誠品南西店，所幸百貨員工和櫃姐很機警，帶著民眾安全疏散，如今店員們的心情也漸漸平復。店員：「當然還是會恐慌，這很正常，現在有比較好一點點，沒那麼恐慌。」

廣告 廣告

而事發當時，有服飾店的年輕店員，遭到兇嫌攻擊，導致胸口穿刺傷送醫，老闆後來也在網路上報平安，表示店員已完成手術，意識清醒，暫時沒有生命危險，目前正在治療觀察和恢復中。店員：「我自己本身禮拜天來上班的時候，還是有點怕，客人買飲料的時候，也是會說辛苦了這樣，滿窩心的，台灣人都很善良。」

除了兇嫌張文墜樓死亡，他還造成其它3人身亡，其餘11人受傷。（圖／TVBS）

另外也有逛街的民眾，當時不幸被兇嫌盯上，回憶當時，第一刀砍到自己手中的專輯，第二刀則是砍到了手指，後來傷口也已縫合完成，有去過醫院檢查，並且按時吃藥，也有去廟裡拜拜。店員：「地板上會有一些血跡，都有清理掉了，有一些客人有送小卡片過來，就是有感謝店裡的員工。」

而根據衛福部統計，截至12月23號上午10點50分，北捷隨機襲擊事件，送醫傷病患共15人，收治於雙北11間醫院，除了兇嫌張文墜樓死亡，他還造成其它3人身亡，其餘11人受傷，目前有5人繼續留院，都在一般病房治療中，各界就盼傷者能盡快復原，回歸正常生活。

更多 TVBS 報導

誠品南西櫃姐「帶客躲倉庫」 餐廳店員「掃把守門」

張文隨機攻擊後...台北馬拉松今晨開跑 大批警荷槍維安

北捷中山砍人／余家昶肉身阻張文行兇殞命 余母籲：不要苛責他父母

「終身監禁不得假釋」更殘忍？廢死聯盟臉書遭灌爆：假清高

