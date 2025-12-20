張文殺3人 男大生竟喊「砍人不揪」被罵翻…身分遭起底

有一名大學生，在限時動態一句「中山砍人不揪」遭炎上，身分更被肉搜起底。（圖／東森新聞）





台北捷運19日「張文隨機攻擊事件」震驚全台之餘，也在社會、網路上引起不小的亂象，各種猜測、陰謀論在社群平台上不斷蔓延，更不乏許多趁機作亂、玩笑開過頭的言論，其中就有一名大學生，在限時動態一句「中山砍人不揪」遭炎上，身分更被肉搜起底。

男大生爭議言論。（圖／翻攝自Threads）

回顧此案，凶嫌張文19日17時30分，頭戴防毒面具、穿著整齊裝備，持利刃和一箱煙霧彈，到捷運北車站沿路丟擲，過程中還持刀傷害上前阻止的民眾，犯案完後又跑到中山站，先是在路中央往車群中繼續丟煙霧彈，再趁民眾被煙霧吸引注意時，將刀藏在腿部後方，走向誠品門口的人群揮砍，逃進百貨後自高樓墜落身亡，至今包含他自己在內一共造成4死11傷，目前檢警仍在調查犯案動機，如是否不是畏罪輕生、犯案工具資金來源等。

廣告 廣告

如此重大的公安事件，引起全台人民恐慌，在網路上也出現不小的亂象，包含「墜樓死者和犯人不是同一人」等陰謀論滿天飛，或是「鍵盤偵探」們對案件的筆戰等，其中最讓民眾看不下去的，莫過於對受害者極不尊重的玩笑。

男大生道歉。（圖／翻攝自Threads）

其中，就有一名男大生在限時動態PO出張文犯案的照片寫道「中山砍人不揪」遭炎上，在被網友起底身分後，才在個人Threads上發文道歉「針對日前於社群平台發表之不當言論，本人已深刻反省，該發言係一時失言，未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉」。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北捷嫌張文父母現身不發一語 喪命騎士姊姊：不會原諒

張文奪3命後墜樓亡 清晰正面照曝...學校回應了

警凌晨張文桃園老家帶回3物品 父母首度發聲

