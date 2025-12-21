張文殺4人「父母變賣家產賠償」？律師曝關鍵

張文父母。（圖／東森新聞）





北捷與中山商圈日前發生27歲男子張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，張文犯案後墜樓身亡。外界關注後續民事賠償責任是否會落到家屬身上，尤其在Threads上出現「父母是否得變賣家產賠償」的疑問。對此，律師顏紘頤在臉書發文說明，單用「罪不及家人」來回答並不完整，真正關鍵在於繼承制度與家屬的選擇。

顏紘頤在「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」指出，我國繼承法制採「概括繼承、有限責任」的架構，也就是繼承人會承接被繼承人生前所負的債務與損害賠償責任，但責任原則上以遺產範圍為限。若繼承人依法主張限定繼承，或乾脆選擇拋棄繼承，便可能達到減輕甚至免除負擔的效果。

他進一步分析，從目前新聞資訊推測，張文恐怕沒有足以賠償被害人的積極遺產，因此即便父母是法定繼承人，也不代表一定得拿出自己的房產或存款補足賠償。除非父母沒有拋棄繼承，且又出現無法主張限定繼承的特定事由，才可能被迫以自有財產處理債務缺口，外界所稱的變賣家產並非必然結局。

顏紘頤也提到，在加害人無資力的情況下，被害者除各項撫卹外，實務上可能僅能仰賴犯罪被害補償金等救助機制（上限180萬元），結果雖無奈卻相當現實。他並回顧先前三峽重大車禍案例，受害者求償同樣常面臨賠不起的困境。對此他強調：「因應之道，只能建議各位朋友盡量以各項保險（尤其是意外險）來保障自己及家人了。」

